Mestre, la fuga di Billy in Tangenziale ha un lieto fine. Salvato dalla polizia stradale

Quello che vedete nella foto è Billy, un cane di razza Beagle che ha fatto la conoscenza con i pericoli del traffico e la polizia stradale domenica mattina, quando numerosi automobilisti che passavano lungo il tratto autostradale della A57 Tangenziale di Mestre, hanno segnalato la presenza di un cane che vagava impaurito e senza meta tra la banchina erbosa e la corsia d’emergenza, mettendo in pericolo se stesso e l auto in transito costrette ad effettuare brusche manovre per evitarlo.

Immediatamente una pattuglia è andata nel luogo indicato. Gli agenti, valutato il rischio per la bestiola di poter essere investita, nonché il pericolo che potesse rappresentare soprattutto per i veicoli che sopraggiungevano ad alta velocità, hanno cercato di avvicinare il cane.

Ma Billy, impaurito continuava a scappare sulla banchina ogni volta che i poliziotti tentavano di avvicinarlo. Dopo diversi tentativi, grazie anche all’aiuto di personale della Società Autostradale CAV, gli agenti sono riusciti a prenderlo.

Una volta al sicuro, l’animale è stato sfamato e tranquillizzato in attesa dell’arrivo del medico veterinario di turno il quale, tramite la lettura del micro-chip sottocutaneo, è riuscito ad individuare il proprietario di Billy che, una volta contattato, si è immediatamente precipitato per riabbracciarlo e riportarlo a casa, non prima di aver ringraziato i poliziotti che avevano evitato di far fare una fine tragica al suo amato quattrozampe.