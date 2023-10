Dimessa dal Pronto soccorso a Dolo, mamma muore a 41 anni

Nella notte tra giovedì e venerdì 27 ottobre, era stata accompagnata dal marito al Pronto soccorso dell’ospedale di Dolo, per i forti dolori alla schiena che non le davano tregua da ore. Entrata in codice bianco, poi visitata in codice verde, è stata dimessa la mattina, con una diagnosi di lombalgia, la prescrizione di stare 4 giorni a riposo e di assumere un farmaco anti-infiammatorio. Dopo un giorno di dolori, però, la donna si è accasciata nel bagno di casa alle 8 di sabato mattina: inutile il tentativo di rianimarla, praticato per un’ora dai medici del Suem.

È morta così a 41 anni una signora nigeriana mamma di tre bambini (il più piccolo di pochi mesi, che stava ancor allattando), residente da molti anni con la famiglia a Dolo.

Poche ore dopo la tragedia, il marito si è rivolto all’avvocato Ermes Mozzato e ha presentato un esposto alla Procura, perché «siano fatte le opportune indagini, anche attraverso esame autoptico, per accertare la causa della morte ed eventuali responsabilità del personale sanitario intervenuto in occasione dell’accesso al pronto soccorso».

Nell’esposto, il marito racconta di quei dolori forti alla schiena, della visita al Pronto soccorso, delle dimissioni, di un venerdì passato dalla donna a lamentare dolori e con il labbro che si è gonfiato via via.

L’ultima notte insonne. «La mattina di sabato, verso le 8, la accompagnavo al bagno perché non riusciva a camminare da sola», scrive l’uomo nell’esposto, «e cadeva a terra come addormentata e non dava più segni di vita».

Il marito teme che possano essere stati i farmaci che sono stati prescritti alla moglie a provocare una reazione allergica o, in ogni caso, che la diagnosi di “lombalgia” non fosse corretta. Ora se ne dovrà occupare la Procura della Repubblica, che disporrà l’autopsia e acquisirà la cartella medica (per altro allegata all’esposto, con esami nella norma) per appurare cosa sia accaduto: se si sia trattato di un tragico evento imprevedibile, oppure di un errore.

L’Usl si è messa a disposizione per ogni chiarimento. «Rispetto alla sintomatologia e alle evidenze della prima visita effettuata, che da linee guida avrebbero richiesto solo alcune verifiche cliniche», scrive l’Usl 3 in una nota, «si sono comunque effettuate ulteriori indagini, avendo stabilito di tenere la paziente in osservazione. Sottoposta a terapia per il dolore, è stata quindi dimessa senza più sintomi e con tutti gli accertamenti effettuati negativi al mattino successivo. Mentre esprime la sua vicinanza ai familiari, l'Azienda rimane a disposizione delle Autorità che valuteranno il caso e si riserva di effettuare ulteriori verifiche interne qualora emergessero nuovi elementi».