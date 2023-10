I cent’anni di Lucia, festeggiati al centro diurno dell’Antica scuola dei Battuti

Nella mattinata di martedì 31 ottobre festa grande presso il Centro Diurno dell’Antica Scuola dei Battuti di Mestre: l’occasione è il centesimo compleanno di Lucia Barugolo. Hanno partecipato alla celebrazione la Consigliera di IPAV Federica Zago, il Direttore del Centro Davide Schiavon, e il Presidente della Municipalità, Raffaele Pasqualetto, che hanno omaggiato la Signora con un dono floreale.

Lucia Barugolo nasce a Venezia il 29 ottobre 1923. La sua famiglia è composta dai suoi genitori, tre sorelle ed un fratello. Legatissima alla sua città, Lucia riesce a conoscerla ed amarla anche dall’acqua approfittando del lavoro di gondoliere del suo papà. Lucia, persona attiva e volenterosa, non si è mai persa d’animo anche nel periodo della guerra durante il quale trovava sempre da fare qualche lavoretto per aiutare la famiglia. E così trova lavoro presso l’ufficio postale delle Zattere di cui diventa reggente ed è lì che conosce suo marito che prestava servizio al Commissariato di Polizia della stazione di San Basilio. A Venezia si sposano, nella Chiesa di Santa Maria del Giglio. Poco tempo dopo nasce il figlio Luigi. Alcuni anni dopo decidono di trasferirsi a Mestre dove nasce la figlia Monica. La vita le regala anche la gioia di diventare nonna di quattro nipoti.

«Amante della compagnia, Lucia ha sempre manifestato un carattere positivo nei confronti della vita, sempre curiosa di conoscere e di capire; ha sempre amato cucire, cucinare, leggere e dedicarsi quasi ogni giorno a La Settimana Enigmistica.

In questi ultimi anni frequentando il Centro Diurno ha avuto modo di stringere nuove amicizie con altre persone “diversamente giovani” come lei con le quali trascorre alcune giornate in allegra compagnia», raccontano dal centro diurno.