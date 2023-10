Chioggia, ha un malore improvviso e stramazza al suolo. Dipendente Veritas muore a 32 anni

Fulminato da un malore in casa a soli 32 anni. Urbano Nordio, dipendente Veritas, è morto così, improvvisamente, nella notte tra sabato e domenica per cause che devono ancora essere accertate, anche se si propende per l’ipotesi dell’infarto fulminante.

Urbano abitava in calle Airoldi, a pochi metri di distanza dal ponte che conduce ai Saloni, con i suoi genitori ed è stato colto da malore, all’una di notte, mentre, a quanto pare, si trovava in bagno. I genitori, che erano in casa, allarmati dal rumore della caduta, sono entrati nel bagno e lo hanno trovato riverso sul pavimento. La madre non ha perso tempo e ha chiamato i soccorsi, dopo aver visto che il figlio non rispondeva ai suoi richiami. Di lì a pochi minuti è arrivata l’auto medica dal Pronto soccorso di Chioggia.

I sanitari si sono prodigati per una buona mezz’ora per cercare di rianimare il giovane, che però non si è mai ripreso, tanto che hanno poi dovuto constatarne la morte.

Un decesso che ha lasciato molta costernazione in città, per la giovane età dell’uomo ma anche, per chi lo conosceva, per la vita irreprensibile che conduceva. «Era una persona serena», lo ricorda Mattia Boscolo Chiodoro, consigliere comunale e amico di famiglia, «volonteroso, pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Era molto socievole, un grande lavoratore. Purtroppo non si conosco ancora le cause della morte e siamo in attesa di sapere se verrà o meno effettuata l’autopsia». La data dei funerali, infatti, non è ancora stata fissati e si attende l’autorizzazione del magistrato di turno per poter fissare le esequie.

Urbano Nordio non era sposato, non aveva figli, viveva con i genitori, Massimo e Lucia, oltre al fratello Riccardo, di qualche anni più giovane. Aveva lavorato in Actv come autista delle linee urbane di Mestre, ma solo da qualche mese si era licenziato per essere poi assunto da Veritas, dove faceva l’operatore ecologico alla guida dei mezzi a Chioggia. Negli ultimi tempi aveva svolto pure qualche consegna per conto della Glovo.

Che fosse un tipo socievole ed altruista lo dimostra anche il fatto che fosse donatore di sangue, iscritto all’Avis. È comunque l’ennesima morte improvvisa che negli ultimi mesi ha colpito diversi chioggiotti in età ancora giovane. In attesa di conoscere la data dei funerali, la famiglia ha fatto sapere che, gli organi di Urbano verranno donati.