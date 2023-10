Chioggia, il nuovo commissariato alla Cittadella della giustizia

Il nuovo commissariato di polizia nella Cittadella della giustizia di Borgo San Giovanni. Con il voto unanime del Consiglio comunale, si chiude un iter iniziato 11 anni fa con le prime rimostranze dei sindacati per la sede inadeguata nell’ex convento di San Francesco, in pieno centro storico.

Il Consiglio comunale ha votato il via libera per concedere la Cittadella, di proprietà comunale, in uso all’agenzia del Demanio per 99 anni per trasferirvi il commissariato. Una sede facilmente accessibile perché fuori dal centro storico, con possibilità di parcheggio e di ormeggi per i mezzi nautici. Ora l’iter proseguirà con l’atto notarile e poi con gli interventi necessari per adeguare la vecchia sede del Tribunale alle esigenze della polizia di Stato.

«Un’enorme soddisfazione la mia», commenta il sindaco Mauro Armelao, «perché l’11 luglio 2012 avanzai la proposta del trasferimento alla Cittadella come responsabile del sindacato Fsp e ora come sindaco vado a dare concretezza a quell’idea chiudendo la procedura. Un risultato importante per la polizia di Stato, per gli agenti che vi lavorano e per l’intera città di Chioggia, che ridarà così una dignità lavorativa ai poliziotti che servono il paese e che lavorano nella nostra città».

Immediati i commenti positivi delle segreterie provinciali dei sindacati Fsp e Sap che attendevano da anni lo sblocco dell’iter per il trasferimento.