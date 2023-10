Mistero sulla badante dell’anziana morta in casa al Lido di Venezia

Resta ancora un giallo la morte di Giovanna Toffolo, 83 anni, trovata priva di vita sabato mattina nel suo appartamento del Lido. Rimane chiuso nel dolore il figlio, Giorgio Fornaro, il cui nome appare sul campanello della casa, situata in lungomare Marconi 84, dato che l’abitazione sarebbe stata cointestata.

La polizia si sta interrogando sull’esistenza di una donna che assisteva Giovanna Toffolo in casa, dal momento che il figlio Giorgio aveva raccontato agli amici che la mamma disabile era tenuta d’occhio, nelle faccende di casa, da una signora. Nessuna conoscenza di questa persona da parte dei condomini, i quali dicono di non aver mai visto né l’anziana Toffolo né un’altra persona aggirarsi nel pianterreno del condominio.

«Non avevamo neanche mai visto il volto di Giovanna», commenta il primo fra i vicini ad allertare l’amministratore del condominio per via dell’odore acre che usciva dall’appartamento della 83enne.

Una donna invisibile, nessuno nella palazzina l’aveva mai vista. «E non sappiamo neanche se Giorgio, il figlio, vivesse o meno con lei. Si vedeva farle visita in bici, qualche volta».

Il condomino intervistato ripercorre i momenti che vanno dal primo allarme, fatto all’amministratore del condominio, all’arrivo delle forze dell’ordine nella giornata di sabato. «Mercoledì», quindi tre giorni prima del ritrovamento del corpo esanime della 83enne, «ho chiamato l’amministratore per segnalare il fatto, da dieci giorni sentivamo quell’odore forte. Mi risulta che l’amministratore abbia chiamato celermente il figlio di Giovanna, per una verifica sulla proprietà e un intervento nei confronti di sua madre».

A parlare, poi, è anche l’amministratore del condominio, che conferma di aver immediatamente contattato il figlio, Giorgio Fornaro, riuscendo a rintracciarlo solo nel giorno successivo, giovedì, verso le 11. 40. «L’ho informato sulla situazione e in effetti sono rimasto un po’ perplesso nel non vedere un veloce intervento per verificare la situazione. Probabilmente avrà avuto i suoi impegni».

Sabato mattina un condomino, infastidito dal fetore persistente, decide di chiamare i vigili urbani. Da lì a poco, l’intervento, anche da parte del figlio Giorgio, e il ritrovamento della salma: era questo il motivo dell’aria pesante sulle scale.

Nessuna ipotesi è ancora esclusa. Tra gli agenti intervenuti, restano i dubbi sulle condizioni in cui si presentava il corpo. Sul fronte delle indagini, l’autopsia disposta dal magistrato, sul corpo dell’anziana donna, verrà eseguita oggi per capire se si tratta o meno di una morte naturale.