Venezia irresistibile, tutti la vogliono: è gara tra marchi per avere una vetrina

Irresistibile Venezia, anche e soprattutto per i marchi del lusso, che a ogni stagione crescono, si allargano, e finalmente aprono dopo aver atteso anche molto tempo pur di avere quella vetrina lì, in quella calle lì, con quel passaggio lì.

I marchi

Buccellati, Creed, Chanel, Fendi, Maison Margiela, e tra qualche mese, Cucinelli all’hotel Nolinski Venezia: è gara tra marchi per avere anche un metro quadrato in più nel perimetro San Moisè, calle Vallaresso, Ascensione; un pugno di boutique che vale milioni, con affitti in proporzione, fuori dalle quali c’è la coda di clienti e di aspiranti nuovi inquilini.

I profumi

Mazzo di fiori rossi, nei giorni scorsi, sul banco di Creed in calle Vallaresso, dinastia di maestri profumieri inglesi dal 1790 arrivata alla settima generazione che, dopo Milano e Roma, sbarca anche in laguna con la sua storia degna di un film. Fondata a Londra da James Creed, Casa Creed fornì la Corte Reale Inglese di abiti su misura, guanti in pelle profumati e fragranze su commissione. Amatissimi da re e regine, i profumi Creed sono realizzati ancora oggi con tecniche di produzione artigianale grazie anche all’impegno di Olivier Creed, inventore dei profumi “millesimati”, che ha tenuto in vita la tecnica tradizionale dell’infusione.

In calle Vallaresso fa mostra di sé la caratteristica griglia espositiva bronzea, elemento ordinatore degli spazi interni, nella quale sono allineate le fragranze che hanno fatto epoca, come Fleurissimo indossato da Grace Kelly il giorno delle sue nozze nel 1956.

Le gioiellerie

All’Ascensione ha aperto anche Buccellati, con oltre un secolo di storia, nei locali lasciati liberi dalla gioielleria Codognato che a sua volta ha trasferito gli scrigni di bracciali serpente, spille moretto, anelli e orecchini a teschio, cammei antichi in calle Vallaresso.

Il triangolo d’oro

E’ triangolo irrinunciabile per i marchi del lusso come Chanel, che ha concentrato tutto l’abbigliamento in via XXII Marzo lasciando alla linea beauty e make up gli spazi dell’Ascensione, proprio di fronte a Fendi che ha ampliato la propria boutique inglobando i locali dei sandali Caovilla, che si è spostato in via XXII Marzo.

Questione di poco e completerà il perimetro dei suoi negozi anche Renzo Rosso, patron della Diesel, che dopo Marni e Jil Sander, sotto l’Ala Napoleonica, si affaccerà su Piazza San Marco anche con Maison Margiela.

Nel 2024

Bisognerà aspettare invece i primi mesi del 2024 per l’inaugurazione di Cucinelli nella Sala delle Grida dell’hotel Nolinski in via XXII Marzo. E almeno due anni per lo spazio dedicato o al retail di lusso (3 mila metri quadrati) dell’hotel Bauer.