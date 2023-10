Venezia, incubo cartelle esattoriali: una famiglia su quattro non riesce a pagare

Scongiurato il controllo dei conti correnti degli italiani preventivo a possibili pignoramenti (inizialmentecompreso nella manovra del governo Meloni, poi cancellato), resta caldo il tema dei contribuenti debitori.

Domani scade il termine per il versamento della prima (o unica) rata della definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, la “Rottamazione quater”. E sono giorni difficili per molti.

Dai conti dell’associazione dei consumatori Adico di Mestre nel Veneziano si contano circa 17.500 cartelle esattoriali fra 2022 e 2023 inviate da Agenzia delle Entrate. Il valore complessivo dovrebbe aggirarsi fra i 50 e 70 milioni di euro. Con la definizione agevolata si riduce del 30% il valore del gettito previsto da Agenzia Entrate Riscossione (l’ex Equitalia). Adico fornisce altri dati: delle 17.500 cartelle veneziane, il 30% (circa 5 mila e 300) riguardano residenti nel Comune di Venezia.

Il valore complessivo varia fra i 15 e i 20 milioni di euro.

Tra i casi seguiti dall’associazione in questi mesi, emerge che gli importi medi dei debiti con il fisco variano da 2 ai 6 mila euro con punta massima di 50 mila euro. Si stima, ancora, che nel Veneziano circa l’80 per cento dei contribuenti debitori ha già deciso di aderire alla definizione agevolata. Ma l’inflazione e la crisi colpiscono duro e infatti uno su quattro non riuscirà a pagare la prima rata in scadenza e perderebbe, se non pagasse, lo sconto. Per ciascuna rata la legge concede 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. Pertanto, per la rata in scadenza il 31 ottobre saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre è festivo quindi il termine slitta al giorno successivo). In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Carlo Garofolini, presidente di Adico, si dice preoccupato. «Famiglie sempre più povere anche nel Veneziano, mutui, bollette, carrello della spesa alle stelle. La tempesta perfetta si è ormai concretizzata anche a causa del conflitto israelopalestinese che avrà effetti nefasti sui costi energetici.

E questa la condizione in cui molti contribuenti sono chiamati a pagare la prima rata delle cartelle rottamate ma in tanti ci hanno già contattato per comunicarci che non ce la faranno e chiedendoci a cosa vanno incontro. Siamo molto preoccupati, nei nostri uffici si presentano persone disperate che non sanno come fare fronte alla spese e anche ai debiti. Sinceramente anche noi ci troviamo con le mani legate e facciamo fatica anche a fornire consigli utili perché non ce ne sono. Le misure prese dal governo, come la carta dedicata a te o il trimestre antiinflazione ci appaiono del tutto inadeguate. Più utile aver prorogato i bonus bollette e il taglio del cuneo fiscale, entrambe misure provvisorie. Ci auguriamo solo che si esca da questa crisi generalizzata anche se non ci sono segnali in merito».

E sul rischio pignoramenti l’Adico ricorda che «nell’attuale normativa esiste già una procedura di pignoramento dei conti correnti».

Bene, quindi, il passo indietro del governo, dice Garofolini. «Ce lo auguriamo vivamente anche per un altro motivo. Abbiamo tantissimi casi di persone che non riconoscono il debito contestato e che quindi vogliono andare a fondo. Ma la legge concede poco tempo per fare queste verifiche. Così si rischia o di subire un pignoramento o un fermo amministrativo per una cartella considerata non dovuta dall’interessato. Noi vogliamo un fisco efficiente nei controlli a monte, non spietato nella riscossione».