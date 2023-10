Anziana morta al Lido, la verità dalla ricostruzione delle ultime ore di vita

«Sono sconvolto. È stato un fulmine a ciel sereno per me». Parla Giorgio Fornaro, figlio di Giovanna Toffolo, l’anziana di 83 anni, trovata morta sabato mattina nel suo appartamento in lungomare Marconi 84 al Lido.

«Adesso mi ha lasciato da solo, chi se lo aspettava? Sono troppo amareggiato».

Il giallo attorno alla morte della 83enne non si dirada. Dalle informazioni di alcuni conoscenti del figlio, sembra che ci fosse una donna che accudiva l’anziana, che però negli ultimi giorni si era assentata. Presenza che probabilmente sarà verificata dalla polizia. «Si era affidato a un’amica di sua mamma» racconta un caro amico del figlio, «che si occupava di lei, anche solo per un po’ di compagnia. Ma la mamma è morta sola, nella sua abitazione».

«Questa settimana Giorgio si era spostato a Venezia perché le condizioni della madre erano leggermente migliorate», continua l’amico. «Aveva detto che doveva sbrigare delle cose a Venezia, e che quindi si allontanava un po’, affidandosi a una donna che potesse tenere d’occhio sua mamma. Era abbastanza sereno. Poi la chiamata dall’amministratore del condominio, è stata uno shock, come dice lui».

La tragedia sembra essere avvenuta proprio nei giorni in cui Giorgio si era assentato, lontano da quell’appartamento al piano terra del Condominio Sorriso.

«Sì, lui per una settimana non ha frequentato sua mamma. Ma appena ha saputo della tragica notizia è rientrato subito». E la donna che teneva d’occhio sua mamma? «Pare che non sia andata in quella casa negli ultimi giorni», raccontano. Il primo a trovarsi di fronte alla scena è stato proprio il figlio, Giorgio, che è arrivato con le chiavi di riserva – contattato dall’amministratore del condominio – e ha aperto la porta dell’alloggio.

È toccato a lui scoprire cosa fosse successo alla madre. Lui un ragazzo tranquillo, «un bravo fio» come dicono i titolari dei locali che Giorgio (Giorgietto come lo chiamano gli amici) frequenta abitualmente, «sempre educato, salutava le persone intorno a lui e ringraziava. Ultimamente però era cambiato, lo vedevamo strano, ma già da un pezzo. Ormai sapevamo che era per le condizioni di sua mamma, che ci diceva non stesse per bene».

In quel condominio Giovanna Toffolo era arrivata solo da pochi mesi. Lei una «donna riservata e solitaria», come la ricordano i vicini, «usciva di casa raramente: le uniche uscite che si concedeva erano per fare la spesa». «È stato un brutto colpo per me», aggiunge il figlio amareggiato, mentre passeggia in solitudine per il centro del Lido, «sono rimasto molto male».

Per tutto il tempo in cui si sono svolti gli accertamenti della Scientifica, nella giornata di sabato, Giorgio è stato infatti all’esterno dell’alloggio, in attesa di risposte, a volte seduto su un muretto con la testa fra le mani. Decisiva sarà l’autopsia per capire cosa è successo. Esame che si svolgerà domani come disposto dalla pm che conduce le indagini.