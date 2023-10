Il treno della salute del Cuamm arriva a Venezia

Ultima tappa lunedì 30 ottobre alla stazione di Venezia del "Treno della Salute" che dal 9 ottobre ha percorso tutto il Veneto e, per la prima volta, è arrivato anche in Friuli Venezia Giulia e Lombardia offrendo screening e prevenzione oltre che attività di sensibilizzazione sulle buone pratiche di salute.

All'iniziativa di Medici con l'Africa Cuamm, giunta alla sua quinta edizione, in collaborazione con Trenitalia, “Ferrovieri con l'Africa” e Regione del Veneto con l’assessora Lanzarin, erano presenti per il Comune la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e l'assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga.

Cinque carrozze, allestite come ambulatori, hanno permesso di effettuare screening gratuiti per la salute: dal controllo della pressione, del colesterolo e della glicemia, a elettrocardiogrammi, da consulenze nutrizionali alla valutazione dello stile di vita. E oltre alla prevenzione, anche l'informazione, rivolta in primis ai più giovani. Nove le città toccate dal convoglio, in 3 diverse regioni, per un totale di 800 visite, 400 ore di assistenza sanitaria, 190 volontari del Cuamm, tra cui anche molti sanitari, che hanno prestato servizio a bordo. Sono stati oltre 500, invece, i bambini delle scuole primarie che hanno partecipato alle attività ludiche organizzate all'interno dei vagoni.

L’avventura di Medici con l’Africa Cuamm (Collegio universitario aspiranti medici missionari) è iniziata a Padova nel 1950. Oggi l'associazione è impegnata in 8 paesi dell'Africa subsahariana con oltre 3400 operatori sul campo, di cui 247 italiani. Appoggia 21 ospedali e 124 distretti, 4 scuole per infermieri e ostetriche e una università in Mozambico.

«È un’iniziativa che ha una doppia valenza: da una parte evidenzia l’attività meritoria dei medici e di quanti hanno portato a termine la quinta edizione di questo viaggio speciale, dall’altra continua a diffondere il messaggio importante del diritto universale alla salute», ha detto la presidente del Consiglio comunale Damiano.