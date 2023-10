Venezia, morto Franco Nube: era orologiaio e tra i fondatori della Settemari

Un sorriso bonario. E una grinta d’altri tempi. Addio a Franco Nube, 83 anni, orologiaio, uno dei fondatori dell’associazione Settemari nel 1977. Ne danno notizia i suoi amici, che gli volevano molto bene. Franco era uomo di spirito e di compagnia. Frequentava l’associazione e il suo gruppo storico di soci. Era un artigiano di grande eccellenza, specialista nella riparazione di orologi meccanici antichi. Un’arte imparata fin da piccolo, quando aiutava il maestro Perathoner a riparare il grande orologio dei Mori in piazza San Marco.

Aveva aperto il suo negozio di orologiaio in calle del Ravano nel 1964. Ricordava spesso l’“Acqua Granda” che due anni dopo gli invase il negozietto. Franco per tutta la vita ha continuato ad aggiustare orologi meccanici e in particolare “orologi storici”. Che fossero da polso, da parete o da tavolo, girava di casa in casa per sistemarli, con l’aiutante. E se avevano bisogno del “ricovero” li portava in un altro suo laboratorio più grande.

Per tanti anni Franco ha governato il tempo a Venezia: aveva in appalto la manutenzione degli orologi stradali e quello della Fenice, e, come detto, ha lavorato nella “Fabbrica dell’Orologio della Torre”, in piazza San Marco, che ha pure regolato per anni. Poi, con il passare degli anni, gli appalti sono stati affidati ad altri e la tradizione della scuola di orologeria rialtina è andata in crisi, rischiando di finire.

Franco raccontava che lui di lavoro ne aveva parecchio, eppure nessun ragazzo di bottega si è mai affacciato nel suo negozio per imparare il mestiere. E questo per lui era un cruccio.

Fin che è rimasto in attività, Franco Nube ha lavorato per la quasi totalità con clienti veneziani. Solo una piccola parte di chi gli affidava il suo orologio era uno dei milioni di turisti che arrivano in città ogni anno. Franco Nube, tra le sue passioni non aveva soltanto il lavoro: era stato tra i sostenitori del premio Veneziano dell’Anno e in tempi più recenti anche del premio Giuponi, consegnato agli artigiani veneziani del mondo delle banche e del remo.

I funerali di Franco Nube si terranno giovedì 2 novembre alle 11 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.