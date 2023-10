Mestre, una fiera fissa per vivacizzare via Piave e la sua camminata

«Organizzare una fiera mercato in via Piave non ci spaventa per nulla. Al contrario, ne siamo entusiasti e abbiamo raccolto l’entusiasmo di negozianti, titolari di esercizi e dei cittadini, che ci credono come noi, perché dove c’è un mercato c’è vita e soprattutto c’è sicurezza».

Parola di Gilberto Marcolin, presidente dell'associazione del commercio ambulante e microimprese del Veneto e Friuli Venezia Giulia (Goia) che nei giorni scorsi ha presentato la proposta – che l’assessore al commercio Sebastiano Costalonga accarezza da un pezzo – di portare in via Piave una sorta di fiera mercato per ravvivare una via un tempo piena di gente che passeggiava e farla tornare cuore della città.

La proposta sperimentale si chiama “Incontriamoci in via Piave” ed ha come obiettivo– si legge nel prospetto – «quello di riportare il “Quartiere Piave” ad essere una via del commercio al dettaglio, residenziale e conviviale sicura per residenti, turisti e cittadini; pulita, accogliente, in buono stato e con attività al dettaglio che rispettino tutte le normative commerciali e con prodotti sempre all’avanguardia per offrire qualità e non chincaglierie. Tutto questo al fine di intraprendere un’esperienza collettiva di condivisione degli spazi, di conoscenza e di costruzione di relazioni solide e continuative tra operatori del settore commercio ed utenti per spostare la “malavita (spacciatori, drogati, clienti)” verso altri luoghi». Le premesse ci sono tutte. «Siamo operatori su aree pubbliche, lo facciamo tutti i giorni e abbiamo una filosofia: dove c’è l’operatore il pubblico viene perchè si sente sicuro e coccolato». Il progetto deve andare in giunta, ma l’assessore costalonga, ci crede. «Vorremmo che diventasse un appuntamento stabile, per cominciare vorremmo installarlo una volta al mese e contiamo anche di farlo per Natale se ci sarà concesso».

Trentuno posteggi, il venerdì dalle 18.30 alle 24, dall’incrocio via Miranese alla chiesa e tanto di navetta con gli alberghi di via Ca’ Marcello e il Grand Central. «L’idea è quella di creare un circuito in cui sia uno scambio e un’osmosi tra operatori, non solo vendita, nel progetto abbiamo inserito iniziative di aggregazione diversa da quello che è un semplice mercato. Il turismo c’è, come ci sono i cittadini residenti, basta indirizzare e incanalare il flusso per riportare la gente dove prima già c’era.