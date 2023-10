Venezia, 300 milioni di tagli ai Comuni e meno soldi per assumere personale

La bozza della legge di bilancio, attesa nelle prossime ore al Senato, scatena la protesta degli enti locali. Su di loro sta per abbattersi come una tempesta la spending review del governo Meloni. La bozza prevede un taglio di 200 milioni di euro ai Comuni e di ulteriori 50 milioni di tagli alle Province, insieme ad altri 100 milioni tolti ai Comuni. Tagli orizzontali che ricadono sui Municipi con i conti in ordine e non in default. Ma l’impatto maggiore, che vale tanti milioni, è quello dei fondi per i rinnovi dei contratti nella pubblica amministrazione. Per Regioni ed enti locali, il principale impatto sarà la ripercussione dei fondi con stanziamenti finanziari a carico dei bilanci autonomi. Nel frattempo, la spesa continua a crescere, anche a causa dell’inflazione ora coperta da compensazioni statali.

Dall’assemblea dell’Anci, il sindaco Antonio Decaro ha chiesto un confronto immediato con il governo per rivedere l’idea della spending review e ha spiegato: «Tutte queste misure rischiano di mettere in crisi gli equilibri di bilancio, soprattutto dei comuni finanziariamente più deboli e di impoverire i servizi locali per tutti».

I sindaci, specie quelli di centrosinistra, protestano e anche i sindacati si mobilitano. Nel frattempo, la spesa continua a crescere, anche a causa dell’inflazione ora coperta da compensazioni statali. Sarà più difficile assumere per i Comuni. E nel Veneziano il problema esiste già, segnala la Cgil di Venezia che ha calcolato il calo di personale nei 44 Comuni veneziani dal 2016 al 2022. Primato per il Comune di Venezia che ha perso 500 dipendenti. 27 quelli persi a Chioggia; 17 a Mirano; 12 a Mira; 16 a Cavarzere e 10 a Caorle. Via via gli altri. In totale in sei anni si sono persi quasi 600 dipendenti dei Comuni, con organici ridotti del 12%. E molti servizi oggi sono in affanno.

«Da anni», dichiarano Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia e Marco Busato, segretario generale Fp Cgil Venezia, «assistiamo a un importante calo del personale in servizio negli enti locali. Nel Territorio metropolitano, la diminuzione del personale ha superato il 10%, con molti Comuni che superano il 15%. Drammatico il dato del Comune di Venezia, dove il personale è calato addirittura di 500 unità e per questo è totalmente strumentale il grido d’allarme di Brugnaro che è il principale artefice dei tagli agli enti locali del territorio. La diminuzione dei trasferimenti prevista in Legge di bilancio sarà il colpo d’accetta definitivo a servizi già oggi allo stremo. Per far fronte alla minore disponibilità di risorse per i servizi, i Comuni necessariamente proseguiranno nella direzione della riduzione del personale».

No, quindi, ai tagli trasversali, dice la Cgil. «Denunciamo poi da tempo», proseguono Giordano e Busato, «l’inesorabile crescita dell’età media, con più di 1.800 dipendenti over 57 su 4.808 totali. Per quanto il governo si impegni a rendere sempre più difficile accedere alla pensione, il dato evidenzia la necessità di prevedere un importante ricambio del personale. Ritardare questo momento significa anche mettere in difficoltà la trasmissione delle conoscenze e delle competenze maturate da lavoratrici e lavoratori». Dalla Cgil Venezia si parla di una «manovra con le forbici appuntite, andando a tagliare in situazioni che già riteniamo critiche. Se da un lato dispone qualche decina di euro di mancia, si prepara a recuperarli sulla mancata erogazione dei servizi, sul taglio delle pensioni anticipate e sul mancato finanziamento della sanità pubblica».

Da qui la mobilitazione e il ritorno all’astensione dal lavoro: sarà sciopero di 8 ore il 17 novembre per il pubblico impiego e i trasporti e il 24 novembre quello di tutte le lavoratrici e lavoratori delle regioni del Nord.