Vaccini anti influenza, farmacie veneziane tagliate fuori

Sono ben 38 le farmacie del territorio dell’Usl 3 in cui è possibile effettuare il vaccino antinfluenzale, ma solo una è in centro storico, la farmacia Al Pellegrino, a Castello.

«Nella città d’acqua» spiega Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto, «le farmacie hanno il problema dello spazio: spesso sono locali molto più piccoli di quelli della terraferma e quindi non ci sono i requisiti delle dimensioni e quelli igienico-sanitari necessari per fare la vaccinazione».

Uno svantaggio per i residenti del centro storico in fatto di servizi erogati dalla farmacia era già emerso la scorsa estate, quando Federfarma aveva annunciato il rinnovo del protocollo che avrebbe portato lo psicologo nelle farmacie del Veneziano, un giorno alla settimana. In quel caso, nessuna farmacia del centro storico e delle isole aveva potuto aderire proprio per le ragioni legate allo spazio.

«La Regione consente di somministrare il vaccino antinfluenzale a farmacia chiusa, per ovviare ai problemi delle dimensioni dei locali» precisa Bellon, «ma in centro storico hanno quasi tutte orario continuato, anche perché la clientela è diversa, intercettando anche i turisti. Di conseguenza, non avendo la pausa pranzo, non possono aderire alla campagna vaccinale».

Dove andare a vaccinarsi

Campagna che comunque passa anche dagli studi dei medici di base, oltre che dai medici del lavoro e dagli ospedali.

Tuttavia, il coinvolgimento delle farmacie è un punto su cui Federfarma si sofferma volentieri, un po’ perché - spiegano - è una novità dello scorso anno e un po’ perché «la farmacia è il presidio più vicino al cittadino, una presenza capillare sul territorio se pensiamo che in Veneto ce n’è una ogni 3.000 abitanti e nel Veneziano anche di più. Si tratta di un presidio di facile accesso, con un professionista sempre disponibile a dare un servizio con una maggior flessibilità rispetto a quanto accade in altre sedi» continua Bellon, che aggiunge come, spesso, esattamente come tutto il comparto sanitario anche quello farmaceutico risente della carenza di personale.

Carenza che si sente di più in sedi come Venezia e le sue isole, dove il costo degli affitti è spesso inaccessibile.

Per questo, anche il presidente di Federfarma del Veneto sostiene che la città d’acqua dovrebbe essere dichiarata zona disagiata anche perché, ricorda, «le farmacie si sostengono con i residenti e a Venezia sono sempre meno. Magari succede che quelle collocate nelle aree più commerciali si trovano ad affrontare affitti in sostenibili».