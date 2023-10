Tagliapietra, una vita nel segno del baccalà. Aperta la nuova sede a Marcon

È a Marcon la nuova sede della Tagliapietra e Figli Srl. La storica azienda veneziana, da oltre mezzo secolo attiva nella lavorazione e commercializzazione di baccalà e stoccafisso, si è trasferita a Marcon. E da qui è pronta a lanciare la nuova sfida del granchio blu, che in questi mesi l’ha già portata nel mercato americano e sud coreano.

La nuova sede della Tagliapietra e Figli Srl si trova in via Pialoi. Lo stabilimento si estende su un’area di 5.400 mq ed è stato realizzato con i più moderni criteri edilizi all’insegna della sostenibilità ed elevata classe energetica, tra fotovoltaico sulla copertura e impianti con tecnologie di ultima generazione. Vi lavorerà una cinquantina di persone, per preparare i prodotti destinati alla grande distribuzione, alla vendita all’ingrosso e al settore della ristorazione. Sabato mattina, 28 ottobre, l’inaugurazione.

A fare gli onori di casa la famiglia Tagliapietra. A iniziare da Ermanno, che nel 1965 iniziò a lavorare con il padre nel commercio del pesce ed ebbe poi l’intuizione di investire nel baccalà. E poi i suoi figli, che oggi sono alla guida dell’azienda: Valentina, Luca e Daniele. «Per la nostra azienda questo stabilimento potremmo definirlo l’investimento di una vita», ha spiegato Daniele Tagliapietra. «É un investimento per essere al passo con i tempi, in base alle richieste del mercato di produrre in maniera sempre più efficiente».

All’inaugurazione erano presenti l’europarlamentare Rosanna Conte, l’assessore regionale Federico Caner e l’assessore veneziano al commercio Sebastiano Costalunga. «Un investimento così importante», ha commentato il sindaco Matteo Romanello, «dimostra per l’ennesima volta quanto strategico sia il territorio di Marcon, alle porte di Venezia».

Romanello ha lanciato alla famiglia Tagliapietra la proposta di collaborare per avviare in città un Festival del baccalà. Intanto, però, la Tagliapietra e Figli Srl guarda alle nuove sfide. Come quella del granchio blu che, da problematica, è diventata un’opportunità per aprirsi a nuovi mercati esteri. È stata creata una rete di pescatori ed è stato individuato un distributore per l’area americana. Ad agosto sono già partiti i primi container verso gli Stati Uniti.