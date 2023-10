Portogruaro, morto l’avvocato Perrero. Fu il sindaco della ricostruzione

Morto sabato 28 ottobre l’avvocato Paolo Perrero, 101 anni, tre volte sindaco di Portogruaro negli anni ‘50 e negli anni ‘60, sempre con la Democrazia Cristiana. In settimana era mancato, all’età di 89 anni, Giovanni Geremia, politico liberale che, nelle file di Alleanza Nazionale, per due volte fu consigliere provinciale a Venezia.

Perrero aveva studio in via Cavour, vicino alla porta di Sant’Agnese. Non era originario di Portogruaro. Era uno dei due sindaci della Prima repubblica nato al di fuori dei confini del Veneto, visto che era originario di Poirino, oggi Città metropolitana di Torino; l’altro fu Lorenzo Gavagnin, il commendatore, che nacque nel Sannio, a Benevento.

Il primo mandato da sindaco, con il vecchio sistema che precedette la riforma dell’elezione diretta del sindaco del 1993, fu nel 1951. Fu il sindaco della ricostruzione fino al 1956. Mantenne i referati a Affari generali, Personale e Pubblica sicurezza. Poi fu altre due volte sindaco. La seconda l’11 marzo 1965 fino al 15 settembre 1969, la terza dal giorno successivo al 4 agosto 1970.

Nel 2018, all’apertura della nuova sede della Camera Avvocati, ricevette una targa in municipio per il suo impegno come legale e come politico. Poi il festeggiamento del secolo di vita, nel marzo 2022.

Lunedì 30 ottobre alle 19.30 il rosario nella chiesa dei Frati, ovvero il Santuario Madonna di Fatima, mentre martedì 31 ottobre alle 15 verranno celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Agnese.