Trovata morta in casa al Lido di Venezia, i vicini danno l’allarme: «Odore insopportabile dal piano terra»

«Sentivamo un forte odore, da giorni. Abbiamo provato a chiamare l’amministratore di condominio ma non c’è stato verso. Così abbiamo chiamato la polizia locale. E poi si è scoperto cosa fosse successo». Queste le parole di un pensionato, vive con la moglie al primo piano del condominio Sorriso in Lungomare Marconi, all’angolo con via delle Alghe. Tredici appartamenti in un edificio anni ’60, il mare a dieci metri di distanza e il vento che porta la sabbia sui balconi.

Sono stati loro, sabato mattina, ad avvisare le forze dell’ordine e a chiedere un intervento in quel monolocale al piano terra, con le finestre affacciate al piccolo cortile del condominio e la porta d’accesso subito sulla destra sotto la prima rampa di scale. Una manciata di altri inquilini assiste ai rilievi della scientifica e alla rimozione del cadavere. Ma alla domanda se avessero conosciuto la signora, tutti allargano le braccia: «Abitava da poco qui, mai vista». L’unico a farsi vedere, ogni tanto, era il figlio Giorgio Fornaro, conosciuto al Lido.

«Il figlio era molto afflitto in questi giorni. Diceva che la mamma stava male, e lo diceva con molta malinconia». I commercianti del Lido sapevano che la mamma di Giorgio Fornaro stava male da qualche tempo. «Sua madre non usciva quasi mai di casa, non si vedeva fuori. Siamo scioccati».

Anziana trovata morta in un appartamento al Lido di Venezia: i rilievi della Scientifica

Col passare delle ore, però, sono tante le domande senza risposta sulla morte dell’anziana trovata morta ieri mattina al civico 84 del Lungomare Marconi. «Non escludiamo nulla» dicono alcuni vicini, «c’è stato un odore acre che ha insospettito tutti. Poi l’intervento della polizia scientifica, che per fortuna è avvenuto subito. Le indagini sono andate avanti per moltissime ore, cosa che ci ha insospettito ancor più. Un’attesa infinita, per noi che abitiamo qui a fianco, nella speranza di una svolta». Ma cosa è realmente accaduto? La domanda rimbalza da un condominio all’altro del quartiere, mentre le indagini proseguono fino a tardo pomeriggio.

«Sapevamo che qualcosa di grave era accaduto», dice una donna che vive nel quartiere, «perché abbiamo visto la polizia locale arrivare. Però non abbiamo visto nessuna ambulanza e allora abbiamo pensato che ci potesse essere qualcosa di più». «Un forte odore, sì, ma niente che ci abbia potuto allarmare prima», aggiunge.

Se di Giovanna Toffolo poco si sa, perché non usciva spesso di casa, del figlio Giorgio Fornaro sabato ne hanno parlato in molti: «Un ragazzo tranquillo, molto triste in questo ultimo periodo, sapevamo che aveva dei problemi in famiglia» dicono alcuni commercianti lidensi.

«Da poco tempo si era trasferito qui al Lido per stare con sua mamma. Fino al giorno prima della tragica notizia, lo abbiamo visto in compagnia di amici, ma c’era qualcosa in lui che da giorni non ci convinceva. Lo abbiamo visto più grigio del solito». È un grande shock per molti abitanti dell’isola, soprattutto per chi è rimasto assiepato per ore all’ingresso del condominio in attesa di risposte. «Nessun rumore, né urlo, né richiesta d’aiuto che in qualche modo ci avrebbe potuto aiutare ad intervenire più tempestivamente» dice un abitante della porta accanto, «è tragico sapere che abbiamo convissuto con un corpo privo di vita, per giorni, senza aver potuto fare qualcosa in tempo».