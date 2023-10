Strage del bus di Mestre, questa sera a Report Brugnaro non ci sarà

La testimonianza di un autista di La Linea sarà al centro della trasmissione Report, programma tv d’inchiesta che andrà in onda questa sera alle 20. 55 su Rai 3, e che verterà proprio sulla strage avvenuta a Mestre il 3 ottobre alle 19.38, quando un autobus de La Linea carico di turisti, è volato nel vuoto dal cavalcavia Superiore di Mestre, capovolgendosi e finendo ruote all’aria, causando la morte di venti persone più l’autista e il ferimento di altre 15.

Strage del bus a Mestre, ecco un estratto del servizio di Report: la verità degli autisti

Sabato 28 ottobre mattina, sui social di Report è spuntato un video in cui la giornalista Giulia Presutti cerca di intervistare il sindaco, Luigi Brugnaro, inseguendolo per le strade della città, domandandogli come mai il Comune abbia speso milioni di euro per un cavalcavia nuovo di zecca (via Torino).

Strage bus, il Procuratore di Venezia: "Ci aspettiamo elementi importanti dalla scatola nera"

Il no di Brugnaro

«Report no per carità, sa cosa penso della vostra trasmissione, è faziosa. Non avete credibilità ai miei occhi» ha ribattuto Brugnaro. Che l’ha allontanata sostenendo che si trovasse in proprietà privata. La trasmissione approfondirà la «mancata realizzazione della manutenzione dell’adeguamento del tratto di strada in tempi utili» scavando nelle delibere e cercando di capire perché il progetto non sia stato finanziato fino al 2022, per cercare di valutare se ci sono state omissioni o meno, da parte di chi e in che termini.

Gli altri intervistati

Tra gli intervistati, l’assessore comunale alla Mobilità del comune di Venezia, Renato Boraso e il dg di La Linea.

Report si domanda, tra le righe, se i lavori siano stati rimandati per «non mettere in atto misure impopolari che avrebbero creato traffico». Un altro punto che sarà preso in esame è il fatto che ad eseguire i rilievi siano stati gli agenti della polizia locale di Venezia «Soggetto interessato».

Poi la trasmissione si sposta sugli autobus. E si incentra sulla testimonianza di un autista di La Linea, il quale racconta alcuni problemi tecnici che sarebbero stati riscontrati durante la guida dei mezzi e l’accensione di spie difficilmente comprensibili perché i manuali di utilizzo sarebbero in parte «in cinese». L’autista racconta e si sofferma sulla riunione del 19 ottobre tra l’amministratore delegato e gli stessi dipendenti. Report mette l’accento sulla formazione degli autisti e sul loro reperimento mediante agenzie interinali. E fa i nomi. «La formazione per quel tipo di autobus», emerge dalle testimonianze , «non sarebbe stata adeguata e retroattiva».

Marco Gasparinetti commenta il video: «“Fuori dalla proprietà”. Quale? Non era proprietà privata. Brugnaro tempo fa si è rivolto ad altro giornalista di Report dicendogli “siete lo schifo d’Italia”, ma dovrebbe interrogarsi sul suo atteggiamento arrogante, reticente e preconcetto nei confronti del servizio pubblico rappresentato da Report».