Johnson & Johnson sconfitta dall’Usl 4 Veneto orientale, annullato il decreto da mezzo milione

L’Usl 4 Veneto Orientale vince la sua battaglia da oltre mezzo milione di euro con la Johnson & Johnson. Pochi giorni fa la sentenza che ha visto il tribunale di Venezia annullare il decreto ingiuntivo che era stato emesso a favore della multinazionale, per una fornitura di apparati biomedicali da 551 mila euro.

L’azienda sanitaria, difesa dall’avvocato del Foro di Treviso Olsi Sula, ha ottenuto anche il pagamento delle spese legali. Il tribunale tre anni fa aveva già sospeso l’esecutività del decreto ingiuntivo, in attesa di esprimersi nel merito con la sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal giudice Gianluca Brol.

La causa riguarda del materiale biomedico – ad esempio le protesi – che la Synthes, poi incorporata dalla Johnson & Johnson, e la multinazionale stessa ritengono di aver fornito all’Usl 4, ma per il quale non sarebbero state pagata. Numerosi ordini dell’azienda sanitaria, fatti dal 2012 fino al 2019 per complessivi 551mila euro.

La multinazionale si era fatta viva con l’Usl ad aprile del 2019, chiedendo, attraverso una diffida, il pagamento di 389 mila euro, e allegando l’elenco di una serie di fatture che non riteneva evase. La risposta dell’Usl 4 non si era fatta attendere.

Dopo alcuni controlli, l’Usl aveva scoperto di non aver mai ricevuto le fatture elencate dalla Johnson & Johnson; e di avere già pagato circa 200 mila euro alla multinazionale.

Dopo pochi giorni la doccia fredda: all’azienda sanitaria arriva un decreto ingiuntivo da 551mila euro. L’Usl decide di opporsi, affidando la propria difesa all’avvocato Olsi Sula.

Per la multinazionale il pagamento di quei 200 mila euro circa sono la prova che gli ordini erano stati fatti, la merce consegnata e le fatture regolarmente emesse.

Ma è proprio nei documenti forniti dalla multinazionale, che il legale ha trovato l’elemento che ha portato prima alla sospensione del decreto ingiuntivo e ora alla sua cancellazione.

Nei documenti di trasporto della merce non risultavano né la firma del destinatario né quella del corriere. Insomma sulla carta quel materiale biomedico non si era mai mosso dalla sede della Johnson & Johnson. La fattura non è bastata a provare la consegna della merce.

Da qui la decisione del giudice di cancellare il decreto ingiuntivo