Blitz anti droga nei licei di Portogruaro: al setaccio stazione e fermate degli autobus

Controlli antidroga, i carabinieri passano al setaccio i principali punti di accesso agli istituti superiori di Portogruaro e Pramaggiore. Il blitz è scattato venerdì mattina.

Durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mercoledì a Portogruaro, era emersa la necessità di approfondire le problematiche connesse allo spaccio e all’uso di droga davanti alle scuole del mandamento. La risposta dei carabinieri è stata immediata.

Ieri mattina, prima del suono della campanella, i militari della Compagnia di Portogruaro hanno fatto scattare l’operazione, supportati dalle unità cinofile antidroga del Nucleo carabinieri di Torreglia e della polizia locale. I controlli hanno riguardato la stazione ferroviaria e l’autostazione di Portogruaro, dove sono stati trovati due grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti. Quindi il pattugliamento è stato esteso alle fermate degli autobus e alle piazzole vicine alle scuole: il liceo XXV Aprile, l’istituto magistrale Marco Belli e gli istituti tecnico professionali Gino Luzzatto e Leonardo Da Vinci a Portogruaro, nonché la scuola alberghiera Lepido Rocco a Pramaggiore.

Il servizio svolto ieri mattina dall’Arma ha avuto soprattutto una funzione preventiva. «Prevenzione innanzitutto», è la parole d’ordine lanciata dal Comando provinciale dei carabinieri. «I preziosi input ricevuti nel corso della riunione in municipio a Portogruaro», spiega il comandante provinciale dei carabinieri, il generale di brigata Nicola Conforti, «sono stati messi immediatamente in sistema con il patrimonio informativo in possesso dei presidi dell’Arma, ossia la Compagnia di Portogruaro e le sue sette stazioni distribuite capillarmente sul territorio».

Dall’Arma viene sottolineato che il messaggio di prevenzione è condiviso con i dirigenti scolastici, con i quali sono state avviate proficue sinergie. In tal senso, l’azione svolta dai carabinieri in queste prime settimane dell’anno scolastico non sarà un evento isolato. Ma s’inserisce in una più ampia strategia che vedrà, in tutto il territorio della Città metropolitana, svolgersi conferenze e incontri nelle scuole, in continuità con quanto già attuato negli anni scorsi nell’ambito della campagna sulla legalità, promossa dal Comando generale dell’Arma d’intesa con il ministero dell’Istruzione.

«Non saliremo in cattedra, ma ci metteremo all’ascolto dei ragazzi», conclude il generale Conforti, «sforzandoci di cogliere il loro punto di vista, le paure e le ansie comuni alle giovani generazioni nel complicato periodo del post-Covid». GIOVANNI MONFORTE