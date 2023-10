A tutto street food in piazzetta Coin a Mestre con le cucine del mondo

Colori, profumi e gusti del mondo per solleticare il palato.

Fino a martedì 31 ottobre in piazza Coin si tiene il Mestre Street Food Festival, una delle cento tappe che la VII edizione dello Street Food Festival tocca in tutta Italia nel 2023. L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzato dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada in collaborazione con la Confcommercio di Mestre. E in tanti, ne hanno già approfittato, specialmente durante questo fine settimana, caratterizzato dal bel tempo, in cui a pranzo era possibile stare tranquillamente seduti sulle panche anche senza giaccone.

Nei food truck è possibile gustare specialità di street food, tanto quelle provenienti dalle realtà gastronomiche italiane, quanto dalle cucine internazionali. Vedi alla voce porchetta di Ariccia, cucina siciliana, messicana, gli arrosticini, il pullet pork, le bombette pugliesi, la pizza fritta, la pizza forno a legna, donut americani, le pettole salentine, le ciambelle di Petriglia, il cacio cavallo impiccato, la cucina argentina.

E’ qui la festa

Fotoservizio Pòrcile