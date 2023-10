Ater, al via il piano di vendita degli alloggi di via Piave a Mestre

Quartiere Piave, il Cda di Ater Venezia avvia l’operazione di messa in vendita con un bando di evidenza pubblica degli alloggi Non Erp della zona della stazione di Mestre.

Si parte da una vendita di una ventina di alloggi ma anche singole casette che nelle scorse settimane sono state recintate e murate contro gli accessi abusivi di pusher e senza tetto. Via Fiume, via Cavalieri di Vittorio Veneto e le altre vie laterali ospitano circa 80 alloggi sfitti e che sono stati murati e chiusi con alte recinzioni assieme a sistemi di allarme anti intrusione, porte e finestre murate perché non fossero più il ricovero di sbandati, tossicodipendenti o luoghi di spaccio.

Una sequenza di alloggi sbarrati che ha creato scalpore tra tanti residenti e che anche il prefetto Michele Di Bari, in sopralluogo durante i lavori poche settimane fa, si era stupito fossero sfitti da anni.

Si tratta infatti di palazzine degli anni Cinquanta -Sessanta, pregevoli dal punto di vista architettonico.

Erano le case dove viveva la media borghesia mestrina nei tempi in cui via Piave non era un quartiere problematico come oggi ma una zona piacevole e molto vissuta di Mestre.

Ora l’Ater, conferma il presidente Fabio Nordio, ha deciso di mantenere la promessa di avviare un processo di rigenerazione urbana per questi alloggi, partendo dalla vendita di un primo gruppo di venti, circa un quarto degli alloggi vuoti della tipologia Non Erp, quindi fuori dai fondi di edilizia residenziale pubblica.

La spinta in questo senso era venuta proprio dall’incontro con il prefetto di Venezia. Il presidente Fabio Nordio, il vice presidente Marco Mestriner ed il consigliere Pier Giorgio Fassini ieri hanno deliberato di mettere in vendita attraverso un bando ad evidenza pubblica, partendo dall’affidamento ad un professionista esterno di una perizia che analizzi il prezzo di vendita dei primi venti alloggi individuati. Il prezzo si dovrebbe aggirare, visto lo stato di abbandono degli alloggi, su cifre di circa 60-70 mila euro per alloggio.

«Potremmo ottenere dalla vendita almeno 1,5 milioni di euro da reinvestire nella riqualificazione di altri alloggi», spiega il presidente dell’Ater Fabio Nordio.

«Avevamo stimato che per il recupero di tutti e ottanta gli alloggi fossero necessari tra i 4 e i 5 milioni di euro che vanno trovati, perché non abbiamo fondi a disposizione per intervenire sugli alloggi Non Erp.

Avevamo pensato di agire dirottandoli su un fondo immobiliare ma purtroppo Cassa depositi e prestiti ha scelto altri tipo di progetti su cui investire. E quindi per dare un segnale alla città, in risposta alle sollecitazioni del prefetto, abbiamo deciso di avviare le procedure di questa prima tranche di vendite», precisa il presidente.

L’obiettivo dell’Ater è chiaro: «Vendendo questi alloggi, possiamo consentire alle famiglie di investire nella ristrutturazione di questi immobili per abitarci, contribuendo così a rivitalizzare pezzi del quartiere urbano di via Piave. Se torna la gente a vivere queste zone, si finisce con l’allontanare chi delinque e bivacca», ribadisce il concetto Nordio.