Marghera, maltrattamenti e abusi sessuali sulla figlia

Una storia di violenza e degrado civico e sociale trapela da una casa come tante, in un tranquillo condominio come tanti di Marghera.

Una storia di violenza sessuale e maltrattamenti: vittima una donna con sofferenza psichiatrica, che ha denunciato gli abusi che avrebbe subito per anni dal patrigno, in un clima di violenza domestica, fatta di insulti, angherie, ma anche aggressioni fisiche.

Si tratta di accuse tutte ancora da dimostrare dal punto di vista processuale, ma circostanziate dalla donna e che hanno convinto il pubblico ministero Giorgio Gava a chiedere l’immediato allontanamento dell’uomo e della sua compagna, due cinquantenni, dalla “figliastra”.

Una decisione scontata - in attesa del completamento delle indagini - ma non semplice da mettere a punto, dal momento che l’abitazione pubblica era assegnata all’uomo e la giovane era la figlia della sua prima moglie, rimasta ad abitare con lui dopo la morte della donna

Nell’impossibilità di trovare una struttura che accogliesse la giovane donna, la giudice per le udienze preliminari Benedetta Vitolo ha infine disposto l’allontanamento da casa dell’uomo e della sua compagna, anche se ufficialmente lei non ha titolo per abitarvi.

Nel corso dell’udienza per la misura cautelare, i due indagati - sotto indagine con l’accusa di violenza sessuale (lui) e maltrattamenti in famiglia (entrambi) - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

L’avvocato difensore della coppia, Derek Campajola, respinge in toto le accuse, dicendosi pronto a dimostrare che la donna non è attendibile e che sarebbe facilmente influenzabile, come dimostrerebbe una recente consulenza medica disposta per ottenere l’assegno di invalidità.

Il patrigno ha inquadrato la vicenda, sostenendo che liti in casa c’erano state perché lui voleva allontanare da casa l’ex fidanzata del figlio, che non voleva andarsene. La denuncia sarebbe stata una sorta di vendetta, per aver visto “cacciata” di casa l’amica.

Da parte sua, invece, la donna ha raccontato che gli abusi avrebbero avuto inizio nel 2020: quando in casa erano soli. Quando c’era anche la compagna - ha raccontato la giovane donna, ritenuta credibile sia dal pm sia dalla gup - allora sarebbero stati maltrattamenti quotidiani, si trattasse di insulti, minacce, come pure di vere e proprie aggressioni fisiche, seppur episodiche.

Si tratta di un’indagine ancora in corso - seppur la Procura si prepara a chiedere il rinvio a giudizio - non di un giudizio definitivo, di condanna o assoluzione, ancora lontano.