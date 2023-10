Il Parco del Marzenego approda finalmente in consiglio comunale

La Giunta comunale di Venezia nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Massimiliano De Marin, ha licenziato la proposta di Consiglio comunale relativa all’accordo di programma per la realizzazione del parco fluviale del Marzenego. «L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di realizzare il parco fluviale del Marzenego come elemento caratterizzante del paesaggio urbano e della rete ecologica locale, valorizzando il tratto di fiume che attraversa il territorio e rendendolo parte di un sistema di infrastrutture verdi pubbliche che permettono una fruizione ricreativa dei luoghi che diventano parte della città oltre a svolgere una fondamentale funzione ecosistemica - spiega il sindaco Brugnaro - Sarà il primo parco fluviale della città, con un’area di circa 23 ettari. L’idea trova spunto dai primi indirizzi della pianificazione urbanistica comunale che ha posto l’attenzione su ambiti di rilevante valore naturalistico che, una volta valorizzati, possono costituire elementi “ritrovati” del paesaggio urbano. Vogliamo dimostrare che si può tutelare l'ambiente utilizzando i sistemi dell’ingegneria e della tecnica e anche con l’apporto dei privati. Si tratta di un impegno che dovrà essere portato avanti su tutti gli altri canali e fiumi che confluiscono sulla laguna di Venezia, per arrivare al suo progressivo disinquinamento». Brugnaro immagina una nuova rete ecologica all’interno della città: «Il parco fluviale si basa sull’idea di connessione ambientale su un territorio molto vasto, per questo sottoscrivono l'Accordo anche la Città Metropolitana di Venezia, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Veritas s.p.a., i quali interverranno a vario titolo e per le proprie competenze con impegni ben delineati nel testo dell’accordo stesso. Non si può rimanere dentro a confini comunali, infatti, ma serve una pianificazione su larga scala, introducendo a livello urbanistico i concetti di salvaguardia del bene pubblico, di miglioramento della qualità dell’acqua e di riduzione del rischio idraulico, che sono tutti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU».

Per l’assessore De Martin lo sviluppo del parco «consentirà di ricostruire il rapporto della città con il corso d’acqua che la attraversa realizzando un progetto che, oltre alle funzioni ecologiche e di miglioramento della qualità delle acque, dia a questo luogo una funzione ricreativa in un ricostruito ambiente naturale». Dopo mesi di attesa il progetto approda in consiglio comunale. «Lo strumento dell’accordo di programma è fondamentale anche per il possibile coinvolgimento di soggetti privati in quanto la legge regionale, che ne disciplina i contenuti, consente di acquisire le aree senza ricorrere alla procedura espropriativa assegnando ai proprietari delle aree in cessione una adeguata capacità edificatoria – precisa De Martin - Questa modalità permetterà di acquisire le aree sulle quali realizzare il progetto di parco senza ricorrere a espropri e quindi senza gravare sul bilancio comunale, dato atto che alcuni privati proprietari delle aree interessate dall’ambito del parco fluviale del Marzenego, hanno già presentato delle proposte di cessione all’Amministrazione comunale».

Venezia, 28 ottobre 2023

Immagine 1