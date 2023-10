Venezia, perseguita l’ex amante: braccialetto elettronico per lo stalker 70enne

La inseguiva, l’aspettava davanti al luogo di lavoro, la tempestava di messaggi e di telefonate a ogni ora del giorno e della notte. Per mesi, ha reso la vita della donna con la quale aveva avuto una relazione – e che lo aveva lasciato all’inizio dell’anno – un vero e proprio incubo.

Non si è fermato neppure dopo una prima denuncia per stalking presentata dalla signora, esasperata e impaurita da tanta insistenza: un’indagine della Procura che si è conclusa questa estate con un patteggiamento a un anno di reclusione per l’uomo, che ha avuto la pena sospesa a condizione, però, che non si avvicinasse più alla donna.

Ma non è stato così: nei giorni scorsi la signora, ha telefonato spaventata alle forze dell’ordine, dicendo di aver visto l’uomo – un settantenne, sposato, al quale era stata legata sentimentalmente per anni – per strada dietro di lei e poi appostato davanti al negozio dove lei lavora.

Altre volte, negli ultimi mesi, lei aveva segnalato di essere inseguita, ma le forze dell’ordine non erano mai riuscite ad “intercettare” lo stalker. Non questa volta. Quando i carabinieri sono arrivati, infatti, lo hanno trovato nascosto dietro un albero, che “puntava” il negozio dove lavora l’ex. E così lo hanno arrestato in flagranza, per la violazione dell’ordine di allontanamento.

Giovedì si è svolto l’interrogatorio di garanzia e di convalida dell’arresto, nel corso del quale l’uomo ha cercato di giustificarsi, dicendo di non aver fatto nulla di male, di aver amato moltissimo la donna e di averle mandato “solo” qualche messaggio.

Ha chiesto scusa e poi si è sentito male, tanto che l’udienza di convalida si è svolta all’ospedale di Mirano, dove l’uomo è stato ricoverato per controlli.

La pubblico ministero Federica Baccaglini aveva chiesto nei suoi confronti la misura cautelare del carcere, per la violazione dell’obbligo di star lontano dalla donna.

Gli avvocati difensori hanno, da parte loro, cercato di ridimensionare le accuse e la gravità dei fatti, sottolineando come non ci fossero stati tentativi di approccio da parte dell’uomo. Alla fine, la giudice per le udienze preliminari Benedetta Vitolo ha disposto gli arresti domiciliari per lo stalker, con l’obbligo di portare il braccialetto elettronico alla caviglia.