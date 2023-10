E’ morta la catechista Rita Masier, lutto ad Annone Veneto

Malata di tumore al cervello, si è spenta giovedì a 71 anni Rita Masier in Gubitta: lutto in tutta la comunità di Annone Veneto.

La donna era particolarmente conosciuta e apprezzata per la sua precedente attività lavorativa (oggi era in pensione) e per il grande impegno nella catechesi, visto che insegnava dottrina cristiana ai ragazzi, preparandoli ai sacramenti.

Durante la sua carriera Rita Masier è stata impiegata in segreteria presso le locali scuole medie (ora scuola secondaria).

In parrocchia invece è sempre stata impegnata come catechista e lettrice alle messe. Era sposata con Elio Gubitta, già impiegato e conosciuto per aver lavorato presso la Cassa di risparmio di Venezia.

Rita Masier lascia anche la figlia, il genero, il fratello e la nipotina, oltre a vari parenti.

I funerali saranno celebrati oggi, sabato 28 ottobre, con inizio alle 15.30 nella vecchia San Vitale di Annone Veneto. La famiglia spiega pubblicamente che le offerte al rito funebre saranno devolute alla Fondazione Giovanni Celeghin onlus, che si occupa di tumori cerebrali.