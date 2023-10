Venezia, ecco il terrazzino da cui è caduto un pezzo. Per fortuna non passava nessuno

Un grande blocco di marmo e pietra è caduto dall'angolo di un terrazzino su un palazzo che si affaccia in rio della Sensa, lungo l'omonima fondamenta. Per pura fortuna lungo quel tratto, solitamente molto trafficato, in quel momento non stava passando nessuno. (Video M.Tagliapietra / Interpress)

00:48