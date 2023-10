L’abbraccio in casa fra Trabujo e Boatto filmato dopo la rapina al Tronchetto

C’è un fotogramma archiviato dagli inquirenti nel fascicolo d’indagine relativo al processo alla cosiddetta “Mala del Tronchetto” e che racconta molto. Ritrae un abbraccio tra Loris Trabujo e Gilberto Boatto nell’abitazione di quest’ultimo. Non è un abbraccio qualsiasi.

È il 23 aprile del 2019, sono da poco passate le 16. 30. E Trabujo, ignaro di essere registrato, aggiorna Boatto del colpo andato a segno poche ore prima: la rapina ai danni di Stefano Fort, motoscafista rapinato all’interno del garage del Tronchetto, di 550 mila euro in contanti appena incassati per la cessione della sua società, comprensiva di licenza di noleggio con conducente, ad un albergatore.

La ricostruzione di quell’immagine, e della lunga attività di indagine a monte, è stata ripercorsa ieri dal tenente colonnello Enrico Risottino, che ha guidato le indagini sulla cosiddetta “Mala del Tronchetto” al centro del processo in corso in aula bunker.

Per la terza volta l’investigatore si è seduto al banco dei testimoni per raccontare le indagini svolte dai carabinieri del Ros che dirigeva, ripercorrendole passo passo. Si è finora parlato di estorsioni, del “pizzo” che gli anziani vertici del gruppo – Boatto e Pattarello, uomini dal lungo passato malavitoso al fianco di Felice Maniero – e le nuove leve come Loris Trabujo, volevano imporre agli operatori del settore per controllare il ricco mercato dei trasporti turistici. L’ipotesi d’accusa che muove il pm Giovanni Zorzi è che abbia agito una vera e propria organizzazione mafiosa.

Ieri invece sono stati ripercorsi due rapine che rappresentano episodi chiave nell’inchiesta. La prima si riferisce a quella del marzo 2019 ai danni del check point di Actv a Marghera. Grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i sopralluoghi effettuati dallo stesso Trabujo insieme a Festim Shemellari davanti al luogo della rapina così come tutte le fasi preparativi.

Nell’occasione, la rapina aveva fruttato qualche centinaia di euro, un bottino assai magro. Tant’è che, in base alle registrazioni, i due di ritorno dal colpo ne parlano apertamente e si dicono convinti di andare dal basista perché qualcosa non aveva funzionato. Gli indagati, poi, avevano iniziato ad utilizzare degli strumenti per capire se in casa o nelle automobili utilizzate ci fossero cimici o gps. Motivo per cui gli inquirenti hanno utilizzato l’escamotage di mettere “in sonno” le cimici e di scaricare solamente a fine giornata tutte le registrazioni del caso.

L’altro episodio portato a galla durante l’udienza è stato, appunto, quello della rapina ai danni di Fort nel garage multipiano del Tronchetto. Il giorno prima della rapina, vengono seguiti gli spostamenti di Trabujo da Marghera a Montegrotto per incontrare Daniele Corradini, tra gli autori il giorno dopo della rapina ai danni di Fort insieme a Shemellari.

Un incontro, secondo la tesi d’accusa, preparatorio a quanto successo il giorno successivo e registrato dalle telecamere del garage multipiano. I due poi, a fatto compiuto, montano al Tronchetto a bordo di un barchino rubato e raggiungono Trabujo a Malcontenta. Ne seguono dei giri per Mestre, secondo gli investigatori utili a disfarsi degli attrezzi usati per la rapina. Tra le tappe, anche quella dalla madre di Trabujo. Fino, appunto, all’abbraccio con Boatto.