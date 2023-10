Sgambetto del ministro Santanché al ticket. «Mai stata d’accordo con il numero chiuso»

«Non sono particolarmente d’accordo sul numero chiuso: se il sindaco di Venezia vuole fare un test, ne capirà lui le valutazioni. Io credo che ci sia il tema a monte, sino a oggi il turismo lo abbiamo subito, ma credo che oggi il turismo vada organizzato». Così il ministro del Turismo, Daniela Santanché, a Genova a margine della 40ma assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani commenta l’introduzione dell’ingresso a pagamento e del numero chiuso per i turisti giornalieri a Venezia dal 2024.

«Dobbiamo anche dare delle alternative sulle offerte turistiche, che non sono solo le città d’arte, per scoprire l’Italia più nascosta, quella dei 5.600 borghi, bisogna lavorare sulle offerte turistiche, il numero chiuso onestamente credo sia la soluzione più semplice, ma non credo sia quella migliore», ribadisce la ministra del Turismo dall’assemblea Anci.

Dalla laguna arriva subito la risposta dell’assessore al bilancio della giunta Brugnaro, Michele Zuin, indiscusso “architetto” dell’operazione del contributo d’accesso in città.

«Ho una risposta chiara alle affermazioni della ministra. Infatti non si tratta di numero chiuso a Venezia. Perché la città resta sempre accessibile a tutti ma con una prenotazione. Sarà una prenotazione gratuita per i veneti mentre per i non veneti sarà a pagamento. L’eventuale soglia servirà dal 2025 per modulare il pagamento dell’accesso alla città», ribadisce l’assessore che non intende, comunque, entrare minimamente in polemica con l’ex collega di partito, oggi esponente di Fratelli d’Italia.

E riguardo la necessità, esplicitata dalle parole della Santanché di governare il fenomeno turismo, Zuin replica: «Proprio la prenotazione noi la vediamo come il modo per governare il turismo. Anche a New York si prenota la visita alla Statua della Libertà. Non lo fai? Resti in coda cinque ore ad attendere l’imbarco. Ti prenoti? Organizzi la visita nel migliore dei modi. Il concetto di prenotazione serve proprio a questo».

Niente numero chiuso quindi, precisa ancora Zuin, ricordando come questo venga chiesto a gran voce dalle opposizioni di centrosinistra che chiedono di fissare un tetto ai visitatori nella città storica.

«Noi non lo mettiamo ma consentiamo la scelta: se ti dico che in una determinata data c’è tanta ressa ed è meglio che non vieni, tu visitatore sei invitato a decidere di cambiare la data della tua visita. Vuoi invece venire assolutamente in quella giornata? Allora ti verrà chiesto di pagare di più».

Insomma, nella filosofia che muove il provvedimento di Zuin e della giunta comunale l’obiettivo non è di limitare oltre un certo numero le visite a Venezia ma di modulare, sulla base di una determinata soglia, da fissare con l’avvio del provvedimento nel 2024, il gettito che verrà richiesto ai visitatori a seconda di periodi di ressa o meno in città. Filosofia di gestione del fenomeno overtourism che, stante la critica esternata dalla ministra non è ancora chiara fuori dalla laguna.