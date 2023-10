Venezia, crolla una parte di un terrazzino a Cannaregio

Parte di un terrazzino di un’abitazione privata è crollato stamattina, venerdì, in Sestiere Cannaregio 3295 a Venezia. Sul posto i vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita.

Venezia, ecco il terrazzino da cui è caduto un pezzo. Per fortuna non passava nessuno

Una parte del manufatto, composta dai capitelli dei capitelli di pietra della ringhiera, si è distaccata cadendo sulle fondamenta in quel momento deserte.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa lagunare hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare la staticità del resto del terrazzo e transennato momentaneamente la zona.

ul posto il personale del comune per interdire la zona sottostante. Intervento di soccorso ancora in corso.

Il caposquadra dei vigili del fuoco spiega che probabilmente la causa del crollo è da imputare a un’infiltrazione presente da tempo che non avrebbe più retto il peso della struttura.

Nella casa abitano due persone anziane e c’è lo studio di un architetto.

Sul posto anche una ditta per eseguire gli accertamenti per la messa a in sicurezza, il comandante fa sapere che sicuramente parte della calle resterà chiusa finché i lavori non verranno ultimati.