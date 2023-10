Sette nuovi medici di base individuati dalla Ulss 3 Serenissima

Altri sette nuovi medici di famiglia cominciano la loro attività, nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima: «L'inizio del mese di novembre - sottolinea il Direttore Generale Edgardo Contato - vede l'inserimento di ben sette nuovi Medici di Medicina Generale. Il primo di questi nuovi incarichi di medici di assistenza primaria, riguarda Venezia e il sestiere di Castello: comincia la sua attività il dottor Marco Penzo, che aprirà l'ambulatorio in Calle San Gioachino. Il dottor Penzo è stato individuato grazie alla recente Campagna e all'appello lanciato durante l'estate: lascia l'incarico che aveva a Belluno e si trasferisce nella nostra città, e ci permette così di chiudere contestualmente l’ambulatorio pubblico aziendale che si era fatto carico, alcuni mesi fa, degli assistiti del dottor Chiarot».

Gli assistiti del dottor Chiarot che in questi mesi non avevano effettuato la scelta del medico, e che erano seguiti dall'ambulatorio pubblico, saranno attribuiti d'ufficio al dottor Penzo.

A Mestre cessa la sua attività, con l'inizio del mese prossimo il dottor Giampaolo Venchierutti. Dal 4 novembre sarà sostituito dalla dottoressa Camilla Rubini, con incarico provvisorio. La dottoressa Rubini svolgerà l'attività nella Medicina di Gruppo in Corso del Popolo 87. Gli assistiti saranno trasferiti d'ufficio: non sarà necessario per loro effettuare il cambio medico online né tantomeno recarsi in Distretto, a meno che non intendano scegliere un medico diverso tra quelli che, nell'ambito di riferimento, hanno disponibilità nelle proprie liste.

Cessa a Mestre, con la fine di ottobre, anche il dottor Silvano Silvestri, che dal 1 di novembre sarà sostituito dal dottor Stefan Tiron. Insediato con incarico provvisorio, il dottor Tiron opererà nella Medicina di Gruppo in via Zanotto 6/B a Mestre. Anche per gli assistiti del dottor Silvestri il passaggio nelle liste del dottor Tiron avverrà con procedura d'ufficio.

A Favaro Veneto, dal 31 ottobre, lascia l'attività la dottoressa Sofia Raccanello. Sarà sostituita dalla dottoressa Anna Barison, con incarico provvisorio. La dottoressa Barison riceverà i pazienti, che saranno trasferiti d'ufficio, nello stesso ambulatorio ovvero nella Medicina di Gruppo di via Triestina 54.

Con la fine di ottobre cessa la sua attività, sempre a Favaro Veneto, il dottor Giacomo Checchin. Dal 1 di novembre si fa carico degli assistiti del medico cessante, con procedura d'ufficio, il dottor Alberto Vazzoler, che già opera a Carpenedo e che aprirà a Favaro Veneto un secondo ambulatorio in via Altinia 137.

A Campagna Lupia cessa l'attività il dottor Paolo De Pascale. Dal 1 di novembre sarà sostituito dalla dottoressa Giovanna Majori, con incarico provvisorio che svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio in cui operava il dottor De Pascale, ovvero nella Medicina di Gruppo in via della Repubblica 185. Gli assistiti saranno trasferiti d'ufficio.

A Santa Maria di Sala la dottoressa Silvia Marini, medico di famiglia con incarico definitivo, si trasferirà a decorrere dal 13 novembre nella Medicina di Gruppo integrata di Vigonovo, in Via De Gasperi 2. Lascia quindi l'incarico che ha avuto fin qui a Santa Maria di Sala, dove viene sostituita dalla dottoressa Francesca Anile, con incarico provvisorio, che opererà nella Medicina di Gruppo di via Monte Nero 2/A. La dottoressa Anile eredita gli assistiti della dottoressa Marini, che saranno trasferiti con procedura d'ufficio: neppure per loro sarà necessario attivarsi per il cambio medico.