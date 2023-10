Mestre, il 37,6% degli stranieri vive in zona Piave: ecco le nazionalità più presenti

Il quartiere più etnico della città è quello di via Piave, con il 37,6% degli stranieri residenti, seguito da Marghera, 33,2%. Al terzo posto, al contrario di quanto si potrebbe pensare c’è Chirignago-Santa Barbara, con il 32,3%. Cipressina in coda con il 31,9%.

Ma il dato che rende l’idea della composizione multiculturale dei cittadini del Comune, è la fascia di età 0-4 anni. Nel quartiere Piave il 63,5% dei bimbi è straniero, a Marghera il 59,3%, a Chirignago il 58,2 e nel quartiere Altobello il 51,4 per cento.

I numeri, densa cifra delle mutazioni del tessuto sociale, emergono dalla presentazione al Centro Kolbe del Dossier Statistico Immigrazione 2023, che ha tracciato un’istantanea della situazione dell'immigrazione nella Regione e nella realtà locale veneziana.

A presentarlo i redattori: don Bruno Baratto (Migrantes di Treviso),Gloria Albertini (sociologa Cestim Verona), Gianfranco Bonesso (esperto di immigrazione). Con loro Marta Carraro (Emergency) e Giulia Bartoli (Filea Cgil).

Se in Veneto gli stranieri sono 494 mila e rotti, il 10 per cento della popolazione, nel Veneziano sono il 17%. Inoltre il 10 per cento delle acquisizioni di cittadinanza venete, 195 mila, sono del comune di Venezia. E sempre a Venezia, nell’area “richiesta asilo”, sono stati emessi 4.998 permessi di soggiorno, di cui 3.071 di ucraini. Nella Città metropolitana, gli stranieri a fine 2022 sono 86.667, quarta provincia della Regione, la metà risiedono nel Comune di Venezia.

I paesi più rappresentati

I “magnifici sette” come li chiama Gianfranco Bonesso, ossia i gruppi più rappresentati nella città metropolitana, sono: Romania, Bangladesh (prima provincia veneta), Moldavia, Cina, Albania, Ucraina e Marocco. Curiosità: Venezia ha il più alto numero di egiziani di tutta la Regione. Se invece prendiamo il Comune, in testa ci sono i bengalesi. Nel centro storico di Venezia, la componente di immigrazione più rappresentata è europea. A Mestre, invece, il 58% degli stranieri è di origine asiatica. I bengalesi sono 7.858 (il 74.8% dell’intera provincia), i romeni 6.509, di seguito vengono i moldavi 3.564, i cinesi 3.776, gli ucraini 2.507, albanesi i macedoni e i filippini. La prima religione è quella cristiana dell’area ortodossa, seguita dalla religione islamica.

Acquisizioni di cittadinanza

La medaglia va sempre ai bengalesi, con 418 cittadinanze su 1.365. Durante la presentazione sono stati sottolineati due gap: la difficoltà ad ottenere i permessi di soggiorno e e lavoro ed essere regolari e stabili; la seconda la disparità di diritti, che ancora esistono, nella professione del proprio Credo. E questo vale soprattutto per gli islamici. Infine Emergency ha posto l’accento sull’aumento di accessi all'ambulatorio di Marghera e la burocrazia lenta per ottenere le tessere sanitarie legate ai contratti di lavoro ballerini e alla mancanza di un un tetto dove alloggiare.