Mestre, Ovs torna alle Barche: «Il nuovo negozio, spazio aperto a tutti e ambienti plastic free»

Ovs torna a prendere casa al centro commerciale Le Barche. I rumors giravano da parecchio tempo, da quando un anno fa era stato inaugurato il restyling del tempio dello shopping del “salotto mestrino”. Adesso il ritorno è ufficiale e chi è stato alle Barche, se ne è già accorto.

Dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’intero spazio commerciale, ieri (giovedì) ha riaperto le porte nella storica location di piazza XXVII Ottobre il marchio Oviesse.

«L’apertura rappresenta un segno di attenzione verso la città», afferma Carmine Di Virgilio, chief global retail officer, «per dare valore al centro di Mestre perché crediamo che i commerci e i servizi contribuiscano a fare della città un luogo vitale e aggregante».

Lo store Ovs, che si estende su oltre 800 metri quadrati al terzo piano del centro Le Barche, è un luogo aperto alla città, uno spazio accogliente dove è piacevole intrattenersi, anche senza uno scopo immediato di acquisto. Propone un’offerta poliedrica che affianca ai marchi propri – tra cui l’iconico Piombo, B. Angel e Grand & Hills per un pubblico più giovane – marchi esterni quali il brand streetwear Utopja.

Il nuovo negozio è fortemente orientato all’ecosostenibilità, grazie all’uso di materiali plastic-free, legni certificati, piante, illuminazione a basso consumo energetico. «Il concept», spiega Ovs, «è infatti parte dell’articolato progetto di sostenibilità che si sta da tempo realizzando in tutti gli ambiti aziendali. Ambienti e atmosfere sono fortemente caratterizzati grazie a un sistema di illuminazione a led che evidenzia le diverse aree». E ancora: «I materiali, le luci, i colori, gli allestimenti puntano alla gradevolezza degli ambienti, improntati alla ricerca di benessere, condivisione, inclusività per uno spazio semplice, funzionale, al servizio del cliente».

Oviesse apre in vista delle prossime feste natalizie e va a riempire un piano rimasto a lungo vuoto, nella speranza che presto anche il quarto piano trovi una sua collocazione, per non lasciare così sguarnita quell’area del centro.