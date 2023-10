Fenice in sciopero per il contratto. E stasera salta il concerto di Davies

Questa sera, venerdì, salta il concerto al Teatro La Fenice per uno sciopero indetto dai lavoratori. Da vent’anni i dipendenti delle fondazioni liriche chiedono infatti che il contratto collettivo nazionale del lavoro venga aggiornato, come dovrebbe avvenire ogni tre anni.

Dopo la mobilitazione a Torino, Roma, Cagliari e altri importanti teatri italiani, oggi anche i dipendenti del teatro veneziano hanno indetto lo sciopero. Per questo non avrà luogo il concerto diretto da Dennis Russell Davies in programma alle 20 nell’ambito della Stagione sinfonica 2022-2023, ma i biglietti verranno rimborsati.

Confermato invece lo stesso programma per gli under 35 previsto per sabato 28 alle 20. Se il governo non ascolterà i lavoratori lo sciopero potrebbe coinvolgere perfino le prime della stagione, in programma a Venezia il 24 novembre.

Da tempo le sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal chiedono al governo che si metta mano ai contratti, ma invano. «Sembrava che questo governo fosse davvero interessato a colmare un vuoto che persiste ingiustamente da anni, ma ci siamo accorti che ci stanno prendendo in giro» spiega Marco Trentin di Fials Cisal.

«Nel 2014 era stato sottoscritto un nuovo contratto, ma che non è mai stato validato dagli organi preposti. Abbiamo ripreso a trattare nel 2019, ma senza risultati. Il governo negli anni ci ha sempre proposto delle soluzioni ridicole, come una copertura del 4% per 15 anni, paragonabile a una media di circa 500 euro. Sette mesi fa abbiamo ricominciato a trattare con il nuovo governo, nella speranza che ci aiutasse, ma nulla, nonostante i tanti proclami in campagna elettorale».

Le sigle sindacali parlano di un aggiornamento che prevede l’aumento del 40% rispetto al contratto dato che l’attuale non è stato rinnovato per sette volte. «Era uno sciopero atteso perché è una declinazione di uno sciopero nazionale» ha detto il soprintendete del Teatro La Fenice Fortunato Ortombina. «Sicuramente per un Teatro come il nostro che trae il maggior sostegno dai ricavi dei biglietti è un danno economico superiore ad altri, ma è vero che da molto tempo c’è attesa tra i dipendenti che questo contratto venga aggiornato e per questo si è creato un tavolo tra sindacati e governo. Spero che per la prima a novembre le negoziazioni trovino un accordo».

In tutta Italia l’onda degli scioperi è iniziata e questa volta i sindacati promettono che non si fermeranno fino a quando non otterranno dei risultati.

La Fenice ha spiegato l’iter dei rimborsi: chi ha acquistato online riceverà via carta di credito, mentre chi ha acquistato in biglietteria via bonifico che sarà erogato entro il 10 novembre. Gli abbonati riceveranno una comunicazione email i dettagli del rimborso.