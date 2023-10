Venezia ama i libri: in 500 all’inaugurazione della nuova Feltrinelli

Venezia ama i libri, anche sotto due gocce di pioggia, anche se bisogna fare la coda e spingere un po’, garbatamente, per riuscire a entrare nella nuova Feltrinelli a San Stin, dietro campo San Polo, inaugurata ieri (giovedì) pomeriggio per la gioia (vera) dei veneziani che si sono ritrovati tra gli scaffali e riconosciuti.

Una superficie di cento metri quadrati, tre sale, un divano giallo uovo nel quale sprofondare con un libro in mano, oltre 10 mila titoli, grandi architravi, i muri di stucco e mattoni a vista, il pavimento in marmo con decorazioni ellittiche che tuttavia è sfuggito ai più per via della ressa, ma ci sarà tempo.

Venezia ama i libri tanto quanto Feltrinelli ama Venezia, come ha spiegato il presidente della casa editrice, Carlo Feltrinelli, alla serata realizzata in collaborazione con Marsilio. «È il coronamento di un sogno che avevamo da molto tempo» dice dopo il taglio del nastro «ci auguriamo che la libreria venga accolta con interesse da lettrici e lettori. La libreria resta uno dei luoghi nevralgici dell’atmosfera culturale della città. L’augurio è che questo piccolo gioiello faccia strada».

Oltre cinquecento gli ospiti, tra editori, autori, e soprattutto lettori, accolti dall’amministratrice delegata Alessandra Carra. «Questa libreria è dedicata a Venezia e ai veneziani» dice.

Tra gli scaffali Emanuela Bassetti, Gianfranco Bettin, Marino Folin, Luca De Michelis; e poi gli autori Alberto Toso Fei, Maria Luisa Frisa, Francesca Ghedini, Giovanni Montanaro che dedica alla libreria e alla città un reading tratto da “Il Libraio di Venezia” (Feltrinelli) e dice: «Un segno di vita potente per una città che continua ad amare i libri».

Il taglio del nastro con il presidente del Gruppo Carlo Feltrinelli e l’amministratore delegato Alessandra Carra

Lo sbarco di Feltrinelli in laguna, in quella fetta di città che possiede ancora battiti propri, nella quale è possibile servire un aperitivo con tartine in calle, arriva molti anni dopo l’arrivo della prima insegna a Mestre, nel 1996, poi rafforzata dalla successiva apertura, nel 2007, dell’attuale megastore all’ultimo piano del Centro Le Barche.

Per ogni settore un genere letterario, narrativa, saggistica, gialli, International, con un’offerta di quasi 800 titoli in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca rivolta a studenti e turisti.

Un angolo a parte per i volumi (500) dedicati a Venezia e gli editori locali di qualità come Wetlands e le pubblicazioni dedicate ai temi della sostenibilità sociale e ambientale, Maredicarta coni libri di nautica e narrativa di mare, Lineadacqua e Tostapane che, nell’ultima pubblicazione, insegna come camminare a Venezia in fila indiana.