Meno banchi e più ordine: ecco come cambia il mercato di Rialto a Venezia

Il mercato di Rialto si prepara al riordino. Riduzione dei banchi, rifacimento dei tendaggi, divieto di somministrazione di cibo cucinato.

A distanza di più di un anno dalla delibera del consiglio comunale, se ne torna a parlare in attesa della concreta attuazione del piano di riorganizzazione.

Nei giorni scorsi, a Ca’ Farsetti l’assessore al Commercio e attività produttive Sebastiano Costalonga e l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto hanno incontrato gli operatori del mercato di Rialto per presentare il progetto di riqualificazione del mercato.

«Un incontro illustrativo – commenta Costalonga – per raccogliere le osservazioni e i suggerimenti degli operatori, titolari dei banchi, che meglio di chiunque altro ne conoscono le criticità, per arrivare ad un progetto definitivo condiviso e utile, vista l’importanza di del mercato di Rialto che da sempre è il cuore pulsante della Città».

L’assessore Zaccariotto, a fine incontro, ha precisato che verranno puntualmente valutate e tenute in considerazione tutte le osservazioni e suggerimenti degli operatori: «Si procederà quindi ad una revisione del progetto per poi procedere con l’iter amministrativo dell’intervento, che prevede innanzitutto l’acquisizione della vincolante autorizzazione della Soprintendenza ed il successivo passaggio in Giunta».

Nel testo della delibera si intuisce lo spirito di un intervento atteso da tempo.

Il mercato ortofrutticolo giornaliero di Rialto, nella sua parte di occupazione in area “Casaria”, è costituito da strutture fisse di significative dimensioni, oggi in molte sue parti vuote, costituendo così l’occasione per un uso improprio degli spazi da parte dei pochi operatori lì presenti ed anche per una condizione di abbandono delle strutture che va a ripercuotersi sul decoro di un’area storica, oltretutto attraversata ogni giorno dai flussi turistici.

Nel concreto, il piano prevede la riduzione del numero di banchi di frutta e verdura, dagli attuali 40 a 28 di cui 24 in Erbaria e 4 in Casaria.

Saranno messi a bando circa una decina di banchi oggi inutilizzati, se si considera che sono 18 quelli attualmente occupati da attività commerciali.

Saranno rifatti i tendaggi, per i quali sono già stati stanziati 500 mila euro. Infine, sarà vietata la somministrazione di cibo cucinato, quindi non tanto quello venduto da take away (le cui nuove aperture sono del resto già vietate da una precedente delibera) quanto piuttosto il cibo preparato dai banchi del pesce o della verdura.

Con il voto favorevole del consiglio comunale (26 sì, 2 no e 6 astenuti), il mercato di Rialto si rimette a nuovo.

La delibera prevede infatti a razionalizzazione delle occupazioni più accentrate sulla “Pescheria” a seguito del trasferimento, con conseguente liberazione, della gran parte delle attuali occupazioni in area Casaria. I lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura consentiranno, entro il 2022, la modifica delle occupazioni di suolo pubblico nell’area di mercato.