Venezia, lampadari di Murano sotto le Procuratie

Lampadari in vetro di Murano di artisti contemporanei, che producono le loro creazioni anche in isola, – installati e illuminati lungo il portico delle Procuratie Vecchie a San Marco.

È una novità assoluta in un’area monumentale come quella marciana quella che si annuncia dal prossimo inverno e che il Comune di Venezia ha intenzione di adottare, per ora in via sperimentale, “per vedere l’effetto che fa”. Un’iniziativa che si lega alla “Venice Glass Week”, l’annuale settimana di mostre e incontri per la promozione del vetro muranese che si è conclusa di recente, ma spostata in avanti proprio perché è necessario il buio invernale per sfruttare a pieno l’effetto illuminante dei nuovi lampadari realizzati da alcuni artisti che sono già stati selezionati per questa prima esperienza di arte contemporanea sotto le cinquanta arcate delle cinquecentesche Procuratie.

Un progetto in realtà a cui si pensava già da tempo ma che necessitava evidentemente dell’autorizzazione della Soprintendenza, arrivata solo di recente. Sarà presentato ufficialmente dal Comune tra circa un mese, e i lampadari dovrebbero essere già installati per i mesi invernali, in funzione con ogni probabilità anche per il prossimo Carnevale.

Proprio per valutare da un punto di vista architettonico e illuminotecnica l’impatto dei lampadari d’artista collocato lungo il portico delle Procuratie Vecchie, l’amministrazione ha anche incaricato un docente dell’Iuav, l’architetto Alberto De Simone, che insegna nell’ateneo Rappresentazione digitale in 3D, di elaborare alcuni rendering anche tridimensionali per simulare già l’installazione dei manufatti in vetro. Si tratta, indubbiamente, di un’operazione molto ardita e che presterà inevitabilmente il fianco anche alle critiche di chi ritenga eccessiva questa frammistione tra beni monumentali e iconici quali sono le Procuratie Vecchie e manufatti contemporanei come sono appunto i lampadari in vetro selezionati per l’occasione.

In passato l’arte contemporanea è stata comunque utilizzata anche nell’area marciana. Ricordiamo ad esempio la “coda de leone” del pop artista statunitense Claes Oldenburg che per mesi penzolò dalle finestre dell’Ala Napoleonica o più di recente le video installazioni fiammeggianti di uno scultore e videoartista come Fabrizio Plessi. In questo caso però si tratta di una vera e propria inserzione di opere – appunto i lampadari – nel tessuto architettonico delle Procuratie, modificandolo. Molto dipenderà anche dalla qualità degli artisti selezionati e delle opere previste. Perché, in questo caso, il confine tra operazione artistica e kitsch rischia di essere veramente molto sottile. —