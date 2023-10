Consumo di suolo, nell’ultimo anno il Comune di Venezia tra i peggiori in Italia. E c’è un “caso” Spinea

In provincia di Venezia, nel 2022, il valore del suolo consumato si attesta a 35.338 ettari, in termini percentuali 14,32%, che significa 422,72 metri quadri per abitante. Prima di Venezia ci sono Treviso Verona e Padova.

Ma i numeri e le cifre tengono conto della densità abitativa, delle dimensioni e di numerosi fattori che influiscono nell’architettura complessiva del rapporto Ispra 2023, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Se prendiamo in esame solo i capoluoghi di provincia, nel comune di Venezia il suolo consumato è pari a 7.130 ettari, in termini percentuali 17, 1.

A rendere noti i contorni della cementificazione del territorio, è il Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, prodotto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che assicura le attività di monitoraggio del territorio e del consumo di suolo. Il Rapporto, insieme alla cartografia e alle banche dati di indicatori allegati, fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione della copertura del suolo e permette di valutare il degrado del territorio e l’impatto del consumo di suolo sul paesaggio e sui servizi ecosistemici.

«Il monitoraggio di quest’anno confermala criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane, in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali, unitamente alla criticità delle aree nell’intorno del sistema infrastrutturale, più frammentate e oggetto di interventi di artificializzazione a causa della loro maggiore accessibilità e anche per la crescente pressione dovuta alla richiesta di spazi sempre più ampi per la logistica» commenta Stefano Laporta, presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).

Il rapporto certifica il secondo posto del Veneto dietro la Lombardia sia per percentuale di suolo consumato pari all'11,88% della superficie regionale, sia per l'incremento di consumo di suolo netto pari a 739 ettari avvenuto nell'ultimo anno.

Alto anche il dato che rileva il consumo di suolo nel comune di Venezia tra il 2021 e il 2022, ben 37 ettari contro i 30 di Verona e i 21 di Padova. All’interno delle cartografie di Ispra, si evidenzia il consumo di suolo annuale netto in ettari (incremento 2021/2022) a livello comunale. In questo caso in Veneto i tre comuni in testa sono Venezia (37,18), Verona e Valeggio sul Mincio.

Se si guarda il suolo consumato in percentuale sulla superficie comunale (2022), i primi tre comuni del Veneto sono Padova, Spinea (43,2%) e Noventa Padovana. Quello di Spinea è un “caso” perché risulta essere il secondo peggior Comune per consumo di suolo rispetto alla grandezza del suo territorio.

Legambiente ha bacchettato la Regione, giudicando un fallimento la legge veneta sul Consumo di suolo. «Prima dell'approvazione della legge regionale 14/2017, dal 2012 al 2016, l'incremento annuale medio risultava pari a 512 ettari. Nel 2017, per effetto dell'allarme generato dalla prospettiva di una prossima limitazione delle possibilità edificatorie, il consumo di suolo annuo ha raggiunto il valore record di 1101 ettari. Negli anni seguenti, dal 2017 al 2021, la media annuale si è attestata su 743,73 ettari».