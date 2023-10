Portogruaro, irregolare e con molti precedenti: espulso

Espulso un cittadino marocchino controllato a Portogruaro mercoledì, proprio mentre era in corso il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri della stazione, guidata dal luogotenente Corrado Mezzavilla, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nel centro cittadino. Un volto non conosciuto dai militari che quotidianamente svolgono servizi preventivi in quell’area.

Il successivo controllo dei documenti ha consentito di accertare che l’uomo, un 29enne di nazionalità marocchina, non solo eragravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, ma nemmeno era in regola con i documenti di soggiorno in Italia. In più non aveva ottemperato all’ordine di lasciare il territorio italiano emesso dalla Questura di Catanzaro nell’aprile 2023.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno accompagnato l’uomo al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Milano per il successivo rientro al Paese di origine.