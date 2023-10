Esumazioni in cimitero a Noale, esposto ai carabinieri

Le esumazioni ed estumulazioni dei cimiteri di Noale, Cappelletta e Moniego finiscono in un esposto che quattro consiglieri di minoranza hanno presentato ai carabinieri.

Esposto che i quattro hanno deciso di fare perché non riuscivano ad avere i documenti relativi ai vari progetti d’intervento nei cimiteri.

A firmare l’esposto sono stati Renato Damiani, Michele Cervesato, Fabrizio Stevanato e Michela Barin. In una prima lettera inviata al prefetto, ma anche al sindaco e alla Corte dei Conti i quattro scrivono: «Abbiamo appreso che su ordine del sindaco di Noale sono stati eseguiti il 5 e 6 ottobre, alcuni lavori di estumulazione presso il cimiteri del nostro capoluogo, così come l’11 e il 12 nella frazione di Moniego», continuano i consiglieri.

«Nonostante la richiesta di accesso agli atti, i numerosi solleciti verbali, le ricerche effettuate sul portale del Comune di Noale, alla sezione Albo pretorio, delibere di giunta, non risulta essere stato disposto formalmente alcunché in merito alle operazioni sopra citate, non abbiamo evidenza del capitolo di Bilancio a cui è imputata la spesa, né si rinviene la determina con cui sarebbe stato dato incarico ai soggetti che hanno eseguito i lavori di traslazione salme riportati nell’ordinanza».

Per questo i consiglieri chiedono che «vengano effettuati tutti i controlli necessari e che, del caso, vengano assunte le iniziative e i provvedimenti più opportuni a riguardo».

Ma nemmeno questo è servito. Quindi i consiglieri si recano in Comune e chiedono la documentazione al segretario comunale, ma anche questo si dimostra inutile. In particolare chiedono le autorizzazioni dei familiari che l’Ufficiale dello stato civile deve raccogliere obbligatoriamente prima di procedere alla cremazione.

Scrivono i consiglieri: «Questi documenti li abbiamo chiesti numerose volte – insieme anche ad altri riguardanti il procedimento amministrativo dei lavori nei cimiteri – e mai ce li hanno dati. Prima ci hanno dato risposte evasive, poi ci hanno dato dati diversi. Le cose sono due: o non ci sono i documenti che da mesi chiediamo oppure, veramente, la cosa ha dell’assurdo: come si fa a far perdere tutto questo tempo al segretario, ai dirigenti e a noi, quando era sufficiente inviare una mail o rispondere: ecco qua, prendete visione?».

Da qui l’esposto ai carabinieri anche perché i consiglieri sospettano irregolarità nell’assegnazione dei lavori e nella richiesta di un acconto in vista delle estumulazioni che ci saranno in futuro.

La replica della sindaca Patrizia Andreotti: «Le procedure di esumazione ed estumulazione sono sempre molto delicate in quanto toccano direttamente la memoria dei propri cari. In questo sono certa che i miei uffici hanno agito con attenzione e delicatezza nei confronti dei parenti che sono stati contattati», conclude la sindaca Andreotti. «Purtroppo, per l’ennesima volta, ed evidentemente senza argomenti, le nostre opposizioni vanno ad analizzare strumentalmente procedure complesse e delicate per farne un attacco politico».