Parcheggio conteso davanti all’ospedale di Jesolo: il Comune risarcirà 400 mila euro

Parcheggio conteso davanti all’ospedale, il primo round va alla società immobiliare Villa Elena della famiglia Ferrari: un contenzioso quarantennale con il Comune. È stata pubblicata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che obbliga il Comune di Jesolo a risarcire i danni cagionati alla famiglia Ferrari, assistita dall’avvocato Pierpaolo Alegiani, per l’illecita occupazione dell’area nel primo periodo che va dal 1983 al 1997.

Una vicenda complessa che si trascina dal lontano 1983 ed è stata oggetto di discussione, sempre in questi giorni, anche a Roma davanti al Consiglio di Stato, dove pende un altro ricorso. Per ben due volte sono stati annullati, da parte dei giudici amministrativi, gli atti di esproprio compiuti dal Comune. Ora si attende la decisione del Consiglio di Stato anche sul terzo e ultimo esproprio, presentato nel 2022. Intanto, però, arriva questa prima sentenza di condanna al risarcimento dalla Corte veneziana che era chiamata a decidere solo sull’occupazione del suolo nel primo periodo dal 1983 al 1997. I giudici della Corte d’Appello hanno ritenuto che il Comune abbia illegittimamente occupato l’area contesa e l’hanno condannato a risarcire la proprietà per oltre 400 mila euro, oltre al pagamento delle spese legali di tutti i gradi di giudizio affrontati. Un primo conto salato per il Comune, con la conseguente apertura di un nuovo scenario che potrebbe portare al risarcimento di somme ben maggiori.

L’avvocato Alegiani, in questi anni, ha ricostruito minuziosamente la vicenda giudiziaria e umana della famiglia Ferrari e i rapporti con le varie amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso dei decenni. È evidente, infatti, che la famiglia Ferrari, forte dell’ultima pronuncia, chiederà ora anche i danni del secondo periodo di occupazione, quindi dal 1997 al 2022. In quel periodo il Comune ha utilizzato l’area nonostante i relativi atti di esproprio siano stati annullati dal giudice amministrativo. Ecco perché si potrebbe profilare una nuova condanna per il Comune.

Se poi il Consiglio di Stato, dopo il ricorso, dovesse annullare anche l’ultimo esproprio, l’intera area tornerebbe di nuovo alla famiglia Ferrari con una terza causa per risarcimento. La scorsa estate il parcheggio è rimasto chiuso, come il chiosco.

L’amministrazione potrebbe essere costretta a sborsare ancora centinaia di migliaia di euro per risarcimenti. E, anche qualora il terzo esproprio non dovesse cadere sotto la scure del giudice, il Comune, oggi guidato dal sindaco Christofer De Zotti, sarà tenuto a pagare il valore dell’area, che i periti della Corte d’Appello hanno già stimato vicino ai 2 milioni di euro.

La precisazione del Comune

La Corte d'appello di Venezia si è espressa nei giorni scorsi sull'occupazione dell'area parcheggio di via Levantina, riconoscendo l’illegittima occupazione esercitata dal Comune di Jesolo tra il 1983 al 1997. Un contrasto con le norme già ampiamente riconosciuto dall'ente anche attraverso delibere assunte dal Consiglio comunale dalle quali derivò già nel 2006 un versamento a favore della società Villa Elena Srl di oltre 300.000 euro.

Ciò che oggi emerge in seguito a una corretta e integrale lettura della sentenza è che i valori già versati e attualizzati sono ampiamente superiori a quelli versati 17 anni fa dal Comune alla società, che in conseguenza di ciò è chiamata a rifondere parte di quanto ricevuto e null'altro a pretendere. Analogo ragionamento per le spese legali che sono state suddivise in parti uguali fra le parti e sostanzialmente già versate dal Comune nei precedenti procedimenti.