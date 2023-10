Jesolo, settemila metri cubi di rifiuti stoccati in una discarica a cielo aperto

Il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Jesolo, sotto la direzione della Procura di Venezia e coordinato dal Centro di controllo ambientale marino di Venezia, ha sequestrato una vasta area privata in uso ad una ditta di Jesolo in seguito al rinvenimento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali,anche pericolosi, abbandonati ed illecitamente depositati senza che fossero adottate le misure e precauzioni prescritte a salvaguardia dell’ambiente.

La misura cautelare si è resa necessaria per interrompere un’attività illecita di gestione di rifiuti speciali che presentava un elevatissimo rischio ambientale per il territorio.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno posto sotto sequestro un serbatoio di gasolio non autorizzato, un’unità abitativa in disuso, un capannone di circa mq 300 adibito a magazzino ed in totale stato di degrado ed abbandono, rottami di ferro e acciaio, rifiuti plastici, scarti di corteccia e legno, veicoli fuori uso, bombole di gas, pneumatici, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, accatastati in maniera tale da arrecare un potenziale pregiudizio al suolo e al sottosuolo, poiché insistenti su terreno privo di pavimentazione e sottoposto al dilavamento delle acque meteoriche.

Gli accertamenti di polizia ambientale si sono conclusi con la denuncia dell’autore dell’illecito. a cui verranno impartite, dopo il sopralluogo del personale specializzato di Arpa Veneto, le prescrizioni per consentire l’avvio delle procedure di ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto disposto dal Testo Unico Ambientale in base al principio che “chi inquina paga”.