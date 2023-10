Uomo scivola nel canale a Favaro, salvato dai vigili del fuoco

Nella serata di ieri, 25 ottobre, intorno alle 20:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in una delicata operazione di soccorso a Favaro Veneto, nel comune di Venezia. L'intervento è stato necessario per recuperare un uomo che era finito in un canale.

La situazione richiedeva abilità e tempestività, poiché l'uomo era stato esposto all'acqua per un periodo prolungato e si trovava in uno stato di ipotermia.

Per condurre con successo l'operazione di salvataggio, è intervenuta un'équipe di sommozzatori dei vigili del fuoco appartenenti al nucleo regionale del Veneto, in collaborazione con una squadra del comando di Mestre. La polizia locale era anch'essa presente sul luogo per garantire la sicurezza dell'area e coordinare gli sforzi di soccorso.

Grazie all'abilità e alla professionalità dei sommozzatori dei vigili del fuoco e all'assistenza fornita dalla polizia locale, l'uomo è stato recuperato in sicurezza dal canale.

L'operazione è stata completata con successo e l'intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 22:15.