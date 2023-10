Guerra in Medio Oriente, scritte contro Ca’ Foscari

«Ca’ Foscari difende lo stato genocida d’Israele»: è la scritta fatta con lo spray sull’edificio davanti all’ingresso della sede centrale dell’ateneo veneziano, sede che ospita il rettorato e gli uffici amministrativi. Poco distante si legge anche «Viva la resistenza palestinese». Scritte che secondo la Digos sono comparse nella notte tra martedì e mercoledì.

Di certo c’è che ieri (mercoledì) sono state notate da tutti, poiché il comitato Guerra e pace – formato da una quindicina di docenti di vari dipartimenti – aveva organizzato un incontro proprio nel cortile. Incontro che voleva essere uno stimolo alla riflessione sulla pace, senza alcun tipo di schieramento politico né per l’una né per l’altra parte. Prima della politica, in questo caso, è venuta la letteratura, dal momento in cui il ciclo di letture ha visto al centro componimenti di ogni genere, dalla poesia di ieri a quella di oggi, ma anche estratti di romanzi e di discorsi di intellettuali, sia in italiano che in altre lingue, tra cui inglese e spagnolo.

Lo slogan dell’appuntamento, scritto anche su uno striscione, era «Ca’ Foscari ripudia la guerra», cosa ribadita anche dalla rettrice Tiziana Lippiello: «Le scritte risalgono al dodici ottobre. La storia del nostro Ateneo in ogni caso parla da sé, insegniamo le culture di tutto il mondo e il dialogo fra le civiltà. La nostra comunità proviene da molti Paesi, alcuni dei quali tutt’ora interessati da conflitti armati. Ca’ Foscari è per la pace e ripudia ogni forma di guerra. Abbiamo in più occasioni espresso in queste settimane il nostro sgomento per le vittime innocenti della guerra in Medio Oriente, anche questa mattina in Senato Accademico dove è stato osservato un minuto di silenzio. Sono in corso inoltre molte iniziative scientifiche dedicate alle aree del Medio Oriente teatro di guerra allo scopo di promuovere il dialogo e la pace».

Tornando al reading, ieri il docente di Storia contemporanea Simon Levis Sullam, membro del comitato, ha spiegato alla sessantina di persone presenti all’incontro che «ripudiare significa allontanare qualcosa che ci è proprio, la guerra fa parte della realtà collettiva ma si può rifiutare». Lo storico ha iniziato con una poesia di Lea Goldberg, scrittrice israeliana nata a Königsberg che decise di scrivere in ebraico. «In tempi di guerra scrivete poesie d’amore» diceva, e ancora: «Forse solo gli uccelli migratori conoscono, quando sono sospesi tra la terra e il cielo, questo dolore di avere due patrie».