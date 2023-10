Locazioni turistiche e fosse settiche: la zona grigia dei controlli inesistenti

Esiste una “zona grigia” nei controlli sullo sconfinato mondo delle oltre ottomila locazioni turistiche a Venezia. Una terra di nessuno. Si tratta delle fosse settiche. Obbligatorie, dal 2020 in poi, per chi intende dare il via a una nuova attività ricettiva in laguna. Per avere semaforo verde, però, basta una autodichiarazione.

Sì, anche relativamente alle fosse settiche. Pena, una sanzione. Tutto bene, se non fosse che nessuno controlla che quell’autodichiarazione corrisponda al vero. O meglio, i controlli ci sono ma solo se emergono irregolarità di altro tipo.

Chi è in regola con il versamento della tassa di soggiorno e con il codice identificativo, può dormire sogni tranquilli. E di fatti in città, accanto a quelle gestite da proprietari scrupolosi e in regola, non mancano locazioni (a Castello e Cannaregio, solo per fare due esempi) sorte negli ultimi anni regolarmente registrate eppure senza fossa settica (dal 2020 le nuove locazioni sono circa 400).

Ma dove nasce questo “buco” normativo? Da regole frastagliate, uffici pubblici ridotti all’osso e che non dialogano tra loro, da competenze spacchettate e mal distribuite tra Comune, Regione, Provveditorato. A farne le spese, però, è Venezia e il suo fragile ecosistema messo a dura prova dal turismo galoppante.

Dal febbraio del 2020 il nuovo regolamento edilizio del Comune di Venezia prevede l’obbligo di fosse settiche per chi intenda aprire attività a carattere turistico imprenditoriale. Una forma di disincentivo – accolto non senza polemiche dai proprietari di case e dalle agenzie immobiliari – contro il proliferare di locazioni. La possibilità di andare in deroga a questa regola è ammessa, ma solo per abitazioni residenziali. Non per le locazioni. Ed è qui che si pone il primo grande problema: l’autodichiarazione di conformità alle prescrizioni.

Chi intende avviare una locazione turistica, deve iscriversi in due registri (o banche dati). Quello regionale è particolarmente semplice, non richiede dichiarazioni sostitutive e non prevede le peculiarità che invece meriterebbe una città come Venezia.

Il registro del Comune, invece, viene compilato per meri fini tributari relativi al versamento dell’imposta di soggiorno. A fare da trait d’union tra le due banche dati è il codice identificativo – o targhetta – che viene esposto sul portone della casa adibita a locazione turistica.

Ed è qui che entra in ballo la fossa settica. Fare una fossa settica, come sanno i tanti propietari che hanno seguito scrupolosamente l’iter, non è uno scherzo.

La procedura per è doppia: prima c’è il livello comunale poi quello del Provveditorato. Il meccanismo autorizzativo, e di controllo, parte quando viene fatta una domanda ad hoc. Altrimenti si resta invisibili. Resta, certamente, l’autodichiarazione a fare fede. Peccato che le banche dati regionale e comunale non comunicano. E che quindi i relativi controlli non ci sono se non in caso di segnalazioni specifiche.

Quando, cioè, polizia locale o Finanza controllano la corrispondenza tra locazione turistica e registrazione nel portale del Comune, oppure quando vengono verificati i versamenti della tassa di soggiorno. In quel caso, si può controllare anche la presenza di fosse settiche. Altrimenti, tutto tace.

Non si scende nel dettaglio delle autodichiarazioni fornite. Come confermano da Ca’Farsetti, un leggero incremento delle richieste di fosse settiche dal 2020 in poi c’è stato. Ma un controllo ad hoc sulle locazioni non è mai stato fatto. Senza contare che un controllo di quel tipo, a carattere strettamente tecnico, richiederebbe molto più tempo di un controllo normale. E che il personale negli uffici pubblici deve stare dietro a tutte le autorizzazioni ambientali sul territorio.

Com’è ovvio, non mancano coloro che se ne approfittano di questa zona grigia. Nell’ultimo anno, sono sorte in città numerose locazioni all’interno di condomini (fino a sei posti letto per annuncio) senza traccia di fossa settica.

Un fatto rilevante se si pensa che i siti di analisi dei dati sulle affittanze fotografano quasi 8 mila locazioni in città. E che in alcuni mesi, come quelli estivi, il reddito medio mensile derivante dagli annunci può arrivare a 4 mila euro. Mentre si parla di nuovi regolamenti per le locazioni brevi, e con il numero di residenti in città in perenne calo, zone grigie come quella relativa alle fosse settiche danneggiano Venezia e il suo futuro.