Schianto tra due auto grave una ragazza di 22 anni ricoverata all’Angelo

Tamponamento sul cavalcavia di San Giuliano, 22enne riporta ferite gravi. Ennesimo scontro che vede coinvolta una giovane, nella notte tra sabato e domenica lungo il tratto del cavalcavia di San Giuliano che porta verso il centro storico.

Una 22enne veneziana alla guida di una Toyota Aygo X è rimasta coinvolta in un incidente con una Fiat, poche ore prima che gli agenti la protezione civile e tutti i volontari iniziassero a preparare i percorsi della Venicemarathon. Le due auto, da una prima ricostruzione, stavano viaggiando nello stesso senso di marcia, nella Fiat a bordo si trovavano due persone, che non sarebbero rimaste ferite in modo grave.

Sul posto è intervenuto il Suem 118, e gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, che stanno rilevando l’incidente e cercando di capire i contorni dello schianto.

Gli operatori sanitari hanno stabilizzato e trasportato la donna in ospedale, dove si trova ora, ricoverata del reparto di Rianimazione. Anche l’automobilista della Fiat è stato trasportato all’Angelo, mentre il secondo passeggero a bordo, non si sarebbe fatto nulla.

Lo scontro in cui è rimasta coinvolta la ragazza, sarebbe avvenuto attorno alle tre del mattino, da quanto appurato finora dalle chiamate ricevute.

La polizia locale sta accertando lo stato in cui si trovavano le persone a bordo (eseguendo i test di routine), ma anche le modalità in cui è avvenuto l’incidente grazie alle telecamere e la videosorveglianza disponibile sul posto.

Tra le cause potrebbe esserci anche l’asfalto umido e bagnato, le condizioni meteo potrebbero avere influito sulla dinamica, così come la velocità. Tutti dettagli che saranno appurati