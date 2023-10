Dalle scorte ai reali d’Inghilterra alle indagini sui terroristi. Farinella va in pensione

Massimo Farinella, ispettore della Polizia è andato in pensione. Dire Massimo Farinella vuol dire un pezzo di storia degli ultimi quarant’anni di Venezia, Mestre e dell’intera provincia. A volte si esagera nel raccontare la vita professionale di poliziotti che hanno servito lo Stato in uffici di punta. A Venezia non si corre questo rischio soprattutto perché la città è stata sempre al centro di vicende che hanno segnato la vita del Paese.

Massimo arriva alla questura veneziana da giovane agente nel 1983. Un breve periodo alle volanti e poi subito alla Digos. Erano gli anni del terrorismo, delle Brigate Rosse e dei morti ammazzati nelle fabbriche e nelle strade. In quel periodo e fino al 1991, la Digos si occupa anche delle scorte a personaggi pubblici nazionali e pure internazionali.

È stato angelo custode di Gianni De Michelis, Costante Degan e del giornalista economico Massimo Riva quando il nome di quest’ultimo venne trovato in alcuni documenti in un covo delle Br. Scortava Riva, con i colleghi, quando quest’ultimo veniva a Venezia è trascorreva le vacanze o i fine settimana al Lido di dove era originaria la moglie. È stato l’ultimo agente ad andare in pensione di quelli che scortarono Lady D e Carlo d’Inghilterra, quando visitarono Venezia durante il viaggio di nozze.

Decide di rimanere alla Digos quando le scorte vengono staccate e diventano un ufficio a se alle dipendenze del Gabinetto. Per lui inizia il periodo delle indagini che segnano anche la storia, non solo della città.

Dopo l’attentato al Tribunale di Rialto sviluppando un volantino di rivendicazione, trovato in una cabina della Giustizia, riconducibile a un gruppo anarco insurrezionalista, Massimo con altri colleghi mettono la parola fine agli Nta che da qualche anno erano protagonisti di attentati a Nordest. Luca Razza, l’ideologo degli Nta, una volta finito in carcere scrive una lettera a Farinella riconoscendo ai poliziotti veneziani che lo avevano catturato la correttezza nel trattamento ricevuto. Siamo nel 2003.

Quattro anni dopo riecco Farinella, impegnato con altri colleghi veneziani, tra cui Mirco Favaron, in un’indagine sul terrorismo e le nuove Brigate Rosse che avevano ramificazioni anche in Veneto e in particolare a Padova. L’indagine, coordinata dalla pm Ilda Boccassini, vede Massimo impegnato in lunghi ed estenuanti pedinamenti. Alla fine il gruppo che voleva compiere degli attentati a Silvio Berlusconi e al giuslavorista Pietro Ichino, viene smantellato.

Indagini a parte se a colleghi e superiori si chiede quale sia stata la dote professionale che spiccava di più in Farinella, la risposta è una sola: la capacità di mediazione. Quando c’erano manifestazioni a rischio, tutti lo volevano. Riusciva a instaurare un dialogo con chiunque si trovasse dall’altra parte della barricata. Soprattutto perché la sua parola d’ordine era rispetto. Per tutti.