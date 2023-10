Trovato il deposito dei ladri di trattori: nascosti a San Donà alla Tombolan Fava

Furto di mezzi agricoli a Ca’ Turcata, frazione di Eraclea, ritrovati nottetempo nascosti nella ex caserma di Fiorentina a San Donà. I mezzi, un trattore e una macchina “Manitou”, mezzo agricolo telescopico, del valore di circa mezzo milione, sono stati rubati in un’azienda agricola nell’entroterra di Eraclea.

L’allarme è scattato poco dopo e la notizia ha fatto il giro tra gli operatori agricoli e colleghi del settore movimento terra che sono stati solidali con i proprietari e si sono messi subito alla ricerca dei mezzi dopo la denuncia del furto ai carabinieri.

Hanno fatto il giro di casolari ed edifici abbandonati, fino a quando hanno sospettato che potessero essere stati nascosti nella caserma dismessa Tombolan Fava in Fiorentina, a San Donà, altre volte indicata come luogo in cui nascondere della refurtiva, in particolare ingombrante.

Alla ex caserma li hanno trovati, nascosti tra la vegetazione cresciuta spontanea nell’area interna e abbandonata al degrado. I mezzi agricoli, con l’intervento dei militari dell’Arma, sono stati dunque riconsegnati al legittimo proprietario, ma i titolari di aziende agricole e società di movimento terra sono ora preoccupati.

«C’è una banda che gira nel territorio», spiegano, «e tutti dobbiamo stare attenti e segnalare ogni movimento sospetto tra San Donà e il litorale. Alla ex caserma di Fiorentina di San Donà non è la prima volta che si trovano mezzi e oggetti rubati. Dovrebbe essere chiusa, magari con delle barriere in cemento per impedire l’ingresso dei veicoli e messi pesanti.

Ma è ancora attivo all’interno un campo per esercitazioni in giochi di guerra di tipo soft air e pertanto ci è stato detto che non è possibile chiuderla».

La ex caserma di Fiorentina, dimessa ormai da diversi anni, è ora a disposizione del Comune per eventuali progetti di recupero in accordo con il Demanio. In questo lungo periodo di tempo è stata aperta solo per i giochi di “soft air” e non si sono insediate altre attività nonostante siano pervenute varie proposte per ostelli, fiere, aree di sperimentazione e simulazione per gli incidenti sul lavoro dell’Inail e molto altro. La ex caserma era stata ceduta al Comune gratuitamente per stimolare progetti di riqualificazione.