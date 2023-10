Buste paga, a 50 mila lavoratori veneziani da gennaio 2024 fino a 120 euro in più al mese

Busta paga rinforzata, a partire dal primo gennaio e fino al prossimo dicembre, per circa 50 mila veneziani con una fascia di reddito tra i 25 e i 35 mila euro. La misura che si traduce in più soldi nel portafoglio ogni mese, è diretta conseguenza della manovra di bilancio del governo Meloni e i due decreti attuativi collegati, finanziata grazie al deficit e che prevede l’accorpamento delle prime due aliquote Irpef.

Il combo taglio del cuneo e Irpef ridotta, produrrà una busta paga più pesante per chi dichiara redditi fino a 35 mila euro lordi l’anno, che vedrà un ritocco all’insù dello stipendio di poco superiore ai 100 euro, variabile tra i 112 e fino ai 120 euro.

Nel complesso, calcolando anche i pensionati, a vedere un aumento anche se di poche decine di euro in busta paga, sarà una platea di circa 400 mila persone.

Buste paga rinforzate

Le buste paga dei veneziani, sulla scorta della Legge di bilancio, potranno godere di un taglio del cuneo fiscale fino a 35 mila euro lordi annui e l’accorpamento delle due aliquote Irpef al 23% fino a 28 mila euro. Il nuovo sistema fiscale passerà quindi da 4 a 3 aliquote.

Le prime due saranno accorpate in un unico scaglione che comprenderà i redditi fino a 28 mila euro. Con un’imposta al 23%, ridotta di due punti percentuali. Dai 28 ai 50 mila si continuerà a pagare il 35% e il 43%. L’importo extra, stando a una simulazione della Fondazione nazionale dei commercialisti, andrebbe dai 112 ai 120 euro al mese e varrebbe maggiormente per i lavoratori compresi nella fascia tra i 25 e i 35 mila euro per poi assottigliarsi oltre la soglia dei 35 mila.

Un lavoratore che guadagna 20 mila euro potrà contare su un taglio (cuneo più Irpef) per un totale di circa 84 euro, chi ha un reddito annuo di 25-30 mila euro avrebbe un beneficio di 112 euro mensili; chi guadagna 35 mila euro raggiungerà i 120. Oltre la soglia dei 35 mila, la maggiorazione arriverà solo dall’imposta sul reddito, ossia 22 euro. Il taglio del cuneo prorogato di un anno è del 6% per (fino a 35 mila) e del 7% per chi non supera i 25 mila euro l’anno.

Redditi tra 0-15 mila euro

Nell’Area metropolitana (dati del Mef), sono 152.011 i contribuenti (comprese partite Iva etc) fino 10.000 euro, 82.072 quelli tra 10.000 e 15.000 euro, e 201.327 con reddito tra 15.000 e 26.000.

Chi dichiara fino a 15 mila euro, godrà solo dei 67 euro del taglio del cuneo fiscale. Questo varrà per 42 mila lavoratori, non per i pensionati più “poveri”. Nel veneziano i lavoratori dipendenti che guadagnano tra 0 e 15.000 mila sono 42 mila, tra 15 e 29 mila 150 mila, tra 29 mila e 35 mila sono in 35mila.

I pensionati della prima fascia sono 75 mila, quelli della seconda 95 mila, tra i 29 mila e 35 mila euro appena 20 mila.