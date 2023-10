Venezia, aiuto cuoco picchiato e rapinato alla Toletta

Lavoratore bengalese aggredito e spogliato dei suoi averi mentre torna dal lavoro.

L’episodio si è verificato attorno alle quattro del mattino in zona Toletta, un’area centrale del centro storico, in una zona nemmeno troppo defilata, dove c’è sempre passaggio.

L’uomo, un lavoratore bengalese di ritorno dal locale dove è impiegato come aiuto cuoco, stava percorrendo le calli per poi dirigersi a piazzale Roma, prendere un mezzo e tornare a Mestre, a casa. Attorno alle quattro, però, un gruppetto di due, tre persone, gli si è avvicinato per farsi dare quello che aveva.

I malviventi lo hanno rapinato aggredito e malmenato, per poi rubargli lo zainetto con gli averi, lasciarlo senza il cellulare e il denaro che aveva con sé. Lo hanno lasciato sotto shock, ferito e sono fuggiti via.

Il bengalese ha sporto denuncia alla polizia, raccontando cos’era accaduto. Gli agenti stanno cercando di individuare i colpevoli, anche visionando eventuali telecamere di videosorveglianza privata o pubblica che ci sono in zona e che potrebbero avere ripreso qualche cosa ed essere utili per fornire informazioni preziose.

Ma quello della scorsa notte è solo uno degli ultimi episodi di violenza che si sono verificati tra la Toletta e l’Accademia, senza dimenticare piazzale Roma.

A inizio settimana due turisti australiani sono stati accoltellati nei pressi del ponte dell’Accademia dopo un diverbio con un paio di uomini di origini dell’Est europeo. Per una delle vittime è stato necessario un intervento chirurgico all’ospedale Civile, mentre l’altro se l’è cavata con ferite più lievi ma è comunque sotto osservazione.

Il giorno prima un altro ragazzo di 25 anni era stato aggredito e rapinato del borsello nelle vicinanze della libreria Toletta, solo a poche centinaia di metri dall’accoltellamento di lunedì. Il sette ottobre invece era toccato a un insegnante e a una sua amica, in zona Santa Lucia. Dopo aver ripreso un ragazzo per aver aperto una bottiglia di birra e aver buttato a terra il tappo, l’uomo è stato preso a schiaffi e minacciato di morte.

Sull’episodio di lunedì indagano gli agenti della polizia di Stato con il coordinamento della Procura.